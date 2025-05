Transfert à 150M€ : Le PSG va régaler Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a plusieurs mois, RMC révélait que le PSG et plus particulièrement Nasser Al-Khelaïfi rêvaient de pouvoir recruter Rodrygo. Selon la presse espagnole, le génie brésilien envisagerait un départ du Real Madrid cet été. Un potentiel transfert à 150M€ se prépare donc, et cela pourrait clairement jouer en la faveur de Kylian Mbappé. Explication.

La fin de saison approche, et les premières rumeurs du mercato estival également. Du côté du PSG, l’été pourrait être animé, alors que les noms de Maghnes Akliouche (AS Monaco) et d’Ibrahima Konaté (Liverpool) reviennent avec insistance. En interne, les dirigeants parisiens sont également attentifs à l’évolution de la situation de Rodrygo. Avec l’arrivée de Kylian Mbappé, le phénomène brésilien ne serait plus en phase avec l’effectif du club madrilène.

Rodrygo vers le PSG ?

C’est en tout cas ce qu’a récemment révélé MARCA. D’après le quotidien madrilène, le joueur de 24 ans envisagerait de quitter le Real Madrid cet été. Davantage tourné vers le collectif, Rodrygo n’apprécierait pas le système de stars mis en place chez les Merengue, qui auraient fixé son prix à 150M€ en vue du prochain mercato estival.

Mbappé pourrait être aidé par un nouvel attaquant

Si cette somme colossale pourrait représenter une belle opportunité pour le PSG, Relevo indique ce dimanche qu’en cas de vente du Brésilien, le Real Madrid investirait alors sur un véritable avant-centre de métier, du profil de Joselu. Un renfort qui pourrait permettre à Kylian Mbappé de retrouver une position préférentielle sur le côté, ou bien en soutien de cet attaquant.