⁠70M€ : Le PSG a trouvé son nouveau crack en Ligue 1 ?

Le Paris Saint-Germain, sous la houlette de Luis Campos, a changé sa stratégie de recrutement en se tournant vers la jeunesse, avec un accent particulier sur les talents français. Alors que le club de la capitale a amorcé ce virage en 2023, Maghnes Akliouche (AS Monaco) est aujourd’hui visé. Faut-il passer à la vitesse supérieure avec le talent de 23 ans ? C’est notre sondage du jour.

Si le projet QSI a longtemps été synonyme de recrutements XXL pour le PSG, accueillant notamment Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Sergio Ramos ou encore Lionel Messi, la priorité est désormais mise sur la jeunesse. Vitinha, Joao Neves, Désiré Doué, Bradley Barcola… Avec Luis Campos à la tête du secteur sportif, le club de la capitale a opéré un gros virage dès l’été 2023 et entend continuer sur cette lancée.

Le PSG toujours sur Maghnes Akliouche

Le recrutement d’éléments prometteurs français est notamment vu d’un très bon œil par le PSG, lorgnant depuis de longs mois Maghnes Akliouche (AS Monaco). Dès l’été dernier, l’existence de contacts avait été évoqué entre Luis Campos et l’entourage du milieu offensif, une situation qui n’aurait pas changé depuis selon 90Min.

« C’est un club qui fait rêver beaucoup de jeunes et de joueurs »

Le PSG discuterait encore avec le clan Akliouche et semble prêt à tenter sa chance cet été, alors que l’AS Monaco attendait entre 70 et 80M€ pour son crack, également dans le collimateur de Manchester City. Il pourrait donc y avoir rapidement danger. Interrogé le mois dernier sur les rumeurs autour de Rayan Cherki (OL) et Maghnes Akliouche, Désiré Doué n’avait pas hésité à vanter le projet parisien, lui qui a découvert l’équipe de France grâce à ses excellentes prestations sous le maillot parisien : «Ce choix viendra d’eux, du club. Moi, j’ai fait le choix du PSG et j’en suis très content. C’est un club qui fait rêver beaucoup de jeunes et de joueurs, c’est un super projet. Si c’est grâce à Luis Enrique ? Pour moi, oui».

