Mercato : Le Paris FC a trouvé l’entraîneur idéal pour la Ligue 1 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris FC sera en Ligue 1 la saison prochaine, très probablement sous la direction de Stéphane Gilli. Soutenu par la famille Arnault, les nouveaux propriétaires du club, l’entraîneur de 51 ans qui connaît sa première expérience comme numéro 1 dans la capitale est parti pour rester, ce que comprend Olivier Dall’Oglio, encourageant la direction à ne pas changer.

Le PSG ne sera plus seul. Ce vendredi, le Paris Football Club a acté sa montée en Ligue 1, quelques mois après son rachat par la famille Arnault, qui prépare plusieurs changements importants pour faire bonne figure dans l’élite. Ainsi, six à huit joueurs expérimentés sont espérés cet été. Pour diriger l’équipe, le profil idéal semble également avoir été identifié.

Le Paris FC ne compte pas changer d’entraîneur

Selon Le Parisien, le PFC estime avoir le candidat parfait avec… Stéphane Gilli. Alors qu’il n’avait jamais été numéro 1 avant de prendre les rênes de l’autre club de la capitale à l’été 2023, le technicien de 51 ans bénéficie de la confiance des actionnaires, visiblement séduits par son travail. Automatiquement prolongé d’une année grâce à la montée, lui permettant d’être lié au Paris FC jusqu’en juin 2027, Stéphane Gilli est donc parti pour rester, une décision validée par Olivier Dall’Oglio.

« Aucune raison de ne pas garder Gilli »

« Quand Brest est monté, il y a eu un changement de coach et j’ai eu le poste, s’est souvenu Olivier Dall’Oglio, interrogé par Le Parisien. Et cela n’a pas été évident car je n’étais pas l’homme de la montée et que je n’avais pas de liens forts avec l’effectif. Là, il n’y a vraiment aucune raison de ne pas garder Gilli. C’est aussi logique qu’essentiel. »