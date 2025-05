Mercato - OM : Le cauchemar de De Zerbi se précise ?

La rédaction

Pilier de la défense marseillaise cette saison, Leonardo Balerdi attire les convoitises. Alors que l’AS Roma serait prête à faire une offre conséquente, l’OM ne souhaite pas vendre… sauf en cas de proposition exceptionnelle. Un potentiel départ qui inquiète Roberto De Zerbi, déjà en manque de défenseurs et qui considère l’Argentin comme un élément clé.

L’OM a connu de gros problèmes défensifs tout au long de la saison. Entre flops (Lilian Brassier) et mises à l’écart (Bamo Meïté et Chancel Mbemba), Roberto De Zerbi a dû composer avec les moyens du bord. Mis à part Leonardo Balerdi, l’OM ne disposait pas de nombreux défenseurs centraux de métier. L’entraîneur italien a ainsi dû aligner Geoffrey Kondogbia et Amir Murillo en défense centrale à plusieurs reprises. Mais l’Argentin pourrait bien faire ses valises cet été.

Balerdi vers Rome ?

Le défenseur argentin de l’OM intéresse fortement la Roma, qui souhaiterait le recruter. Une information confirmée par But Football Club. Toutefois, l’OM ne serait pas vendeur et veut absolument conserver son capitaine. Le club pourrait néanmoins se laisser tenter en cas d’offre importante. RMC Sport avait évoqué un montant avoisinant les 45 M€. Il y a donc peu de chance de voir Leonardo Balerdi partir cet été.

Le cauchemar de De Zerbi

Un départ qui ferait très mal à Roberto De Zerbi. Le coach de l’OM avait confié craindre de perdre Leonardo Balerdi. «J’espère que les grandes équipes européennes ne se rendront jamais compte que Balerdi existe. Quand je vais dormir tous les soirs, je pense toujours à cette chose en espérant que personne ne se rende compte de la valeur de Balerdi parce que c’est un joueur extraordinaire», avait-il déclaré après la victoire face au FC Nantes, (victoire 2-0 à domicile).