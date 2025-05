Mbappé : Grand changement annoncé, le Real Madrid donne la date !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé comme le futur sélectionneur du Brésil et alors que Xabi Alonso semble le favori pour devenir le prochain entraîneur de Kylian Mbappé au Real Madrid, Carlo Ancelotti a évoqué son avenir ce samedi en conférence de presse. Le technicien italien a indiqué qu’il n’en parlerait pas avant le dernier match en championnat de la Casa Blanca, le 25 mai face à la Real Sociedad.

Après avoir évolué sous les ordres de Carlo Ancelotti lors de sa première année au Real Madrid, Kylian Mbappé devrait en connaître un nouveau la saison prochaine. Carlo Ancelotti ne devrait pas résister à l’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions et à la finale de la Coupe du Roi perdue face au FC Barcelone (3-2), lui dont le contrat court jusqu'en juin 2026 et qui est pressenti pour devenir le prochain sélectionneur du Brésil.

« Je parlerai de mon avenir le 25 mai et pas avant »

« J'ai beaucoup d'affection pour mon club, mes joueurs et nos supporters, et aussi beaucoup de respect. C'est pourquoi je parlerai de mon avenir le 25 mai et pas avant », a déclaré Carlo Ancelotti ce samedi en conférence de presse, à la veille de la réception du Celta Vigo. À cinq journées de la fin du championnat, le Real Madrid compte quatre points de retard sur le FC Barcelone, opposé à Valladolid ce samedi soir.

« Je n'irai jamais au conflit avec la direction »

« Le club a aussi beaucoup d'affection pour moi, je n'irai jamais au conflit avec la direction », a ajouté Carlo Ancelotti. « Je ne l'ai jamais fait en six ans et je ne le ferai jamais. Je ne me laisserai pas aller à ça, jusqu'au dernier jour, qui pourrait être le 25, qui pourrait être en 2025, ou qui pourrait être le 25 mai 2026, ou 2030. Je ne le sais pas, mais quel que soit le jour, ce sera un très beau jour. »