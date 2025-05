Kylian Mbappé : La révélation sur le prochain entraîneur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est déjà acté depuis un moment maintenant, le SM Caen évoluera la saison prochaine en National. Cette saison aura été un fiasco pour le club de Kylian Mbappé, bon dernier de Ligue 2. Une relégation qui va être accompagnée par de nombreux changements, à commencer au poste d’entraîneur. Mais qui va remplacer Michel Der Zakarian ?

Devenu actionnaire majoritaire du SM Caen l’été dernier, Kylian Mbappé ne s’imaginait certainement pas un tel scénario pour le club normand. En effet, ça a viré au cauchemar pour le Stade Malherbe qui va être relégué en National. La saison prochaine, Caen évoluera donc au troisième échelon du football français. Et l’une des questions est de savoir avec quel entraîneur…

« J’aurais pu être tenté de continuer, mais en Ligue 2 »

En effet, si Michel Der Zakarian occupait le banc de touche du SM Caen dernièrement, il ne continuera pas la saison prochaine. Un départ qu’il a d’ores et déjà officialisé. « J’ai discuté avec la direction. Je suis très content d’être venu ici, d’avoir tenté de tout mettre en place pour réussir. Mais on n’a pas réussi. Je suis désolé pour le club et le public. J’aurais pu être tenté de continuer, mais en Ligue 2 parce qu’en National, c’est compliqué », a balancé Der Zakarian.

3 candidats pour entraîner Caen ?

Qui sera donc le prochain entraîneur du SM Caen ? Visiblement, une liste de 3 noms se dégagerait. Sur X, Mohamed Toubache-Ter a ainsi fait savoir à ce propos : « Un match à 3 du côté de Caen ? Maxime d’Ornano, Mathieu Chabert, Régis Brouard ». Par ailleurs, il a également tenu à préciser : « Karim Mokeddem n’a pas été contacté ! ».