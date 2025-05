Kylian Mbappé - Officiel : L’annonce de départ est tombée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraichement relégué de Ligue 2 en National, le SM Caen vit donc des heures sombres depuis le rachat du club par Kylian Mbappé et son entourage, l’été dernier. Et l’attaquant du Real Madrid va désormais devoir gérer avec l’annonce du départ de l’entraîneur, Michel Der Zakarian, qui a acté la nouvelle jeudi soir.

Kylian Mbappé et sa famille s’étaient lancés dans un nouveau challenge l’été dernier, en plus du départ du PSG pour le Real Madrid. Ils avaient en effet décidé de racheter le SM Caen, pensionnaire de Ligue 2, pour faire grandir le club. Mais c’est finalement tout l’inverse qui s’est produit puisque l’écurie normande vient d’être reléguée en National. Et le clan Mbappé doit même gérer un gros départ qui vient d’être officialisé…

Der Zakarian s’en va

Interrogé en conférence de presse jeudi, l’entraîneur Michel Der Zakarian a officialisé son départ du SM Caen : « J’ai discuté avec la direction. Je suis très content d’être venu ici, d’avoir tenté de tout mettre en place pour réussir. Mais on n’a pas réussi. Je suis désolé pour le club et le public qui est, après Nantes, le meilleur que j’ai connu. J’aurais pu être tenté de continuer, mais en Ligue 2 parce qu’en National, c’est compliqué », indique l’ancien coach du FC Nantes et de Montpellier.

« On n’a pas eu les cojones »

« Quand je suis arrivé, même si quand j’ai signé je n’avais pas vu qu’il y avait dix points d’écart (sur le barragiste), je pensais que c’était faisable. Mais on n’a pas eu les cojones pour y arriver. J’ai été bien accueilli au club, je suis très content des relations avec les gens du bureau, ma direction, mon staff. On n’a pas su amener les joueurs où il le fallait ou eux n’ont pas réussi à pédaler dans le bon sens. Personnellement, je n’ai pas envie de rester sur deux échecs consécutifs en une saison. Même si je considère que Montpellier n’est pas forcément un échec de ma part parce qu’il y a eu des choses qui n’ont pas été correctes. J’ai toujours faim de foot », poursuit Der Zakarian. Mbappé et son entourage vont donc devoir trouver un nouvel entraîneur pour reprendre le SM Caen en National l’an prochain.