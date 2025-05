«Ça va piquer» : Kylian Mbappé prévenu d’un grand danger !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant même la fin de la saison de Ligue 2, le SM Caen de Kylian Mbappé est condamné. En effet, la saison prochaine, la formation normande évoluera en National. Bien évidemment, l’objectif sera de rapidement remonter, mais voilà que jouer dans le troisième échelon du football français ne sera pas simple. Mbappé a d’ailleurs été prévenu à ce sujet.

L’été dernier, Kylian Mbappé s’est ajouté une nouvelle casquette, celle de dirigeant. En effet, le joueur du Real Madrid est devenu actionnaire majoritaire du SM Caen. Un rachat qui a toutefois viré au fiasco. En effet, la saison du club normand a été catastrophique. Bon dernier de Ligue 2, le Stade Malherbe est condamné à descendre en National. Et ça ne s’annonce pas simple pour le club de Mbappé.

« Là, ils vont découvrir autre chose »

SM Caen va donc évoluer en National la saison prochaine. Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Jérôme Alonzo a alors lancé un avertissement à ce sujet, lâchant : « Ils vont découvrir autre chose. Ce n’est pas pareil le National. Là, ils vont découvrir autre chose. Là ça va piquer ».

Remonter au plus vite !

Toutefois, à Caen, on ne compte pas s’éterniser en National, espérant ainsi remonter très rapidement. Maire de la ville normande, Aristide Olivier a fait savoir : « J'espère qu'on trouvera vite les clés pour rebondir et se projeter sur une saison plus dynamique en terme de résultats et nous permettra de retrouver le rang qu'on mérite ».