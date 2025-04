Kylian Mbappé : Sa mère fait halluciner Daniel Riolo en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est désormais acté, le SM Caen évoluera en National la saison prochaine. Suite à cette relégation, Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, a pris la parole ce mardi. Des propos qui ne sont clairement pas passés inaperçus, notamment auprès de Daniel Riolo, qui n'a pas manqué de faire part de son étonnement face à ce qu'elle avait pu dire.

Ce mardi soir, Fayza Lamari était l'invitée d'Ici Normandie et bien évidemment, il a été question de la situation du SM Caen. Alors que le club racheté par Kylian Mbappé va descendre en National, la mère du joueur du Real Madrid a donné quelques réponses qui font parler. Insultée notamment via des banderoles, Fayza Lamari révèle : « Je me souviens d'avoir dit à Kylian humblement qu'on ne nous méritait pas et qu'on mettait notre argent et qu'il fallait savoir partir quand on n'était pas désiré. Kylian n'a pas voulu, Ziad (Hammoud) n'a pas voulu. Ils m'ont convaincue du contraire ».

« Complètement à côté de la plaque »

Cette interview de Fayza Lamara a d'ailleurs été commentée par Daniel Riolo. Lors de L'After Foot, le journaliste a confié à propos de ce qu'a pu dire la mère de Kylian Mbappé : « Sa phrase je la trouve complètement à côté de la plaque. Mais s'ils décident de rester, ok ils ont un club à eux, mais ce club vient de descendre en National. C'est quoi le projet en fait ? C'est toujours de garder un président qui vit à Madrid parce qu'il s'occupe des affaires du fils ? Il n'est pas là, il est à Madrid, il s'occupe de la société de Kylian. Ça ne peut pas fonctionner comme ça ».

« Tout a été fait à l'envers »

« La maman Mbappé ne peut pas arriver en disant on nous mérite pas. Pour l'instant, c'est Caen qui ne mérite pas d'être traité de cette façon. On ne peut pas dire que tu as bien géré le club. Tout a été fait à l'envers. Je ne comprends pas », a poursuivi Daniel Riolo.