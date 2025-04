12M€ : Mbappé lâche un gros chèque !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Racheté par Kylian Mbappé l’été dernier, le Stade Malherbe de Caen a connu une saison catastrophique et est d’ores et déjà assuré d’être relégué en National. Fayza Lamari, mère de l’attaquant du Real Madrid, est revenue sur les difficultés rencontrées cette saison, qu’elle met sur le compte du rachat tardif du club. Elle a également rappelé que l’international français avait fait un chèque de 12M€ pour essayer les dettes du club.

Ce mardi, Fayza Lamari était présente dans l’édition spéciale Allo Malherbe d’Ici Normandie pour revenir sur la difficile saison du Stade Malherbe de Caen, relégué en National. La mère de Kylian Mbappé, devenu propriétaire du club l’été dernier, estimait qu’il était « temps après cette saison éprouvante pour tous les supporters, pour tous les amoureux du club, d'apporter quelques réponses. »

« Quand vous récupérez le club au mois d'août et que vous découvrez les cadavres qu'il y a à l'intérieur du club »

Fayza Lamari a alors réfuté l’idée que le SM Caen était géré de loin. « On récupère le club au mois d'août, on commence les discussions en février. Ça fait presque deux ans qu'on sait qu'on va peut-être se positionner sur Caen pour plein de raisons. Ça ne se fait pas en temps et en heure. Bien sûr que dans l'idéal, on aurait aimé avoir le club six mois avant pour pouvoir préparer. Quand vous récupérez le club au mois d'août et que vous découvrez les cadavres qu'il y a à l'intérieur du club - parce qu'il y en avait - je défie quiconque de venir voir. Et on expliquera par A plus B ce qu'on a découvert », a déclaré la mère de Kylian Mbappé.

« On a maintenu le même effectif quand il y avait 12 millions de dettes »

À propos des finances du club, Fayza Lamari a ajouté : « On a maintenu le même effectif quand il y avait 12 millions de dettes. Kylian présente à la DNCG le chèque pour garantir les dettes, on augmente le capital, c'est Kylian qui a payé à la fin. On maintient malgré les dettes le même effectif parce qu'on ne peut pas venir et tout changer, on renforce l'effectif. Sûrement qu'il y avait des déséquilibres, mais c'était déjà existant auparavant. Je ne suis pas une experte en football. Quand on fait une équipe, c'est des puzzles, c'est des pièces qui s'emboîtent. Là, elles ne s'emboitaient pas. La preuve, on a changé trois fois d'entraîneur et ça n'a pas marché. Donc c'est ni la faute de Nicolas Seube et la faute de Monsieur Baltazar, ni la faute de Monsieur Der Zakarian. »