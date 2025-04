Kylian Mbappé : «Des merd**», le gros craquage !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau match et nouvelle humiliation pour le Stade Malherbe de Caen. Déjà condamné, le club détenu en grande majorité par Kylian Mbappé s'est lourdement incliné sur la pelouse de Lorient ce samedi (4-0). Après cette rencontre, le milieu de terrain Yann M'Vila a lâché un terrible constat sur le niveau de l'équipe.

Déjà condamné à la relégation, le Stade Malherbe de Caen s’est encore fait humilier sur la pelouse de Lorient, qui, lui, retrouvera la Ligue 1 la saison prochaine. La formation de Michel Der Zakarian a vécu un cauchemar ce samedi soir. La rencontre a débuté de la pire des manières avec la blessure à la cuisse de Dieudonné Gaucho Debohi dès la 40ème seconde. Présent sur la pelouse, Yann M’Vila n’avait pas les mots après le coup de sifflet final.

L'énorme coup de gueule de M'Vila

Ancien milieu de terrain du Stade Rennais ou encore de l'ASSE, M’Vila lâchait un constat terrible sur le niveau de l’équipe, rachetée par Kylian Mbappé en juillet dernier. « On ne va pas se mentir, on est à notre place. On a fait une saison chaotique, une saison de merde. Un club comme Caen qui arrive dernier de Ligue 2, c'est que les joueurs sont des merdes » a-t-il déclaré au cours d’un entretien accordé à Ici.

« Tu descends en National et tu fermes ta gueule ! »

Arrivé à Caen l’été dernier, M’Vila a accusé ses coéquipiers de ne pas avoir assez donné sur le terrain. « Je n'ai jamais vu ça. J'ai pu jouer le maintien avec Sunderland (2016-2017). Il y avait 11 joueurs sur le terrain. On a réussi à faire des coups contre Chelsea ou Manchester, parce qu'il y avait 11 lions sur le terrain. Mais là, on n'a pas de détermination. Et quand tu n'as ni le foot, ni la détermination, tu es à ta place, c'est tout. Tu descends en National et tu fermes ta gueule ! » a-t-il déclaré. Désormais, Mbappé sera très attendu lors du prochain mercato.