Départ de Kylian Mbappé, sa mère vend la mèche !

Ciblée par des banderoles hostiles de la part des supporters, Fayza Lamari a pensé à quitter le Stade Malherbe de Caen. C’est Kylian Mbappé qui a convaincu sa mère de rester, comme elle l’a elle-même assuré, affirmant au passage que l’attaquant du Real Madrid n’avait pas l’intention de partir malgré la relégation du club en National.

« Fayza, les bouseux sont dans la merde. » En février dernier, Fayza Lamari avait été la cible de banderoles déployées par les supporters du Stade Malherbe de Caen devant les installations du club. Un épisode qui lui a donné envie de partir, mais c'est son fils, Kylian Mbappé, propriétaire du SM Caen depuis l’été dernier, qui l’a convaincu de rester.

« Il m'a convaincu du contraire »

« Des affiches où on insultait, où on insultait le président. Je me souviens d'avoir dit à Kylian humblement qu'on ne nous méritait pas et qu'il fallait savoir partir quand on n'était pas désiré. Il n'a pas voulu, il n'a pas voulu. Il m'a convaincu du contraire. Et aujourd'hui, ce serait malhonnête de partir, car justement, on est aussi venu là pour ces valeurs-là. Donc, je préfère positiver et me dire que, encore une fois, je suis une ancienne sportive, c'est peut-être un mal pour un bien », a déclaré Fayza Lamari auprès d’Ici Normandie.

« Il est venu par amour »

À propos de l’engagement de son fils au Stade Malherbe de Caen, la mère de Kylian Mbappé a ajouté : « On oublie de préciser qu'il est venu par amour. Encore une fois, on ne gagne pas d'argent dans le foot, par contre, on peut transmettre des valeurs à travers un club, on peut transmettre une éducation aux gamins du centre de formation, on peut transmettre plein de choses et le plaisir qu'ils viennent, c'est un amoureux du foot, même si on veut le présenter autrement. Aujourd'hui, y a plein de gens qui investissent à la Bourse. Il le fait aussi. Mais investir sociétal dans un projet, c'est pas mal. »