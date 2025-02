Kylian Mbappé : Sa mère est prise pour cible !

Amadou Diawara

En juillet dernier, Kylian Mbappé a racheté le Stade Malherbe de Caen. Alors que les résultats du club laissent à désirer depuis le début de la saison, Fayza Lamari en a pris pour son grade. En effet, les supporters du SMC s'en sont pris à la mère de Kylian Mbappé, qui est en première ligne dans la gestion du club.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Dans la foulée, la star de 26 ans a racheté le Stade Malherbe de Caen. Toutefois, son travail au SMC ne porte pas du tout ses fruits pour le moment.

Hakimi incertain pour le choc contre Monaco ? Luis Enrique lève le voile sur un mystère qui inquiète le PSG 🤔

➡️ https://t.co/ydZEh74HRs pic.twitter.com/n9FqV2ibGJ — le10sport (@le10sport) February 7, 2025

«Fayza, les bouseux sont dans la merde»

A la peine depuis le début de la saison, le Stade Malherbe de Caen cale à la 18ème et dernière place de Ligue 2, avec seulement 15 points en 21 journées. Révoltés, des supporters du SMC ont dressé plusieurs banderoles aux abords du centre d'entrainement ce mercredi, dont une pointant du doigt Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé. « Fayza (la maman de Kylian Mbappé, en première ligne dans la gestion du club ,NDLR), les bouseux sont dans la merde », peut-on lire.

«Elle commet des erreurs importantes»

Pour ne pas arranger les affaires de Fayza Lamari, Christophe Dugarry s'en est également pris à elle. « Quand on m’explique que la maman de Kylian Mbappé, on lui reproche d’être trop présente, non. Le problème serait qu’elle ne soit pas présente. Là elle est ultra présente, elle est là au quotidien, voire encore plus, et ça ne fonctionne pas. Donc c’est qu’elle n’est pas sur la bonne voie. C’est-à-dire que là, elle commet des erreurs importantes. En football ce n’est pas compliqué, tu gagnes des matches ou tu ne les gagnes pas. La compétence s’obtient comme ça », a pesté le champion du monde 98 sur les ondes de RMC Sport.