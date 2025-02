PSG : Menace annoncée pour le prochain mercato !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait être vendu cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alarmé par la situation du portier italien de 25 ans, l'Inter serait en embuscade pour boucler son transfert. Formé à l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma pourrait donc refouler la pelouse de San Siro lors des prochaines saisons.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a signé librement et gratuitement au PSG. Quatre années plus tard, le portier italien de 25 ans pourrait faire son retour à San Siro, mais pour défendre les couleurs de l'Inter.

Hakimi incertain pour le choc contre Monaco ? Luis Enrique lève le voile sur un mystère qui inquiète le PSG 🤔

➡️ https://t.co/ydZEh74HRs pic.twitter.com/n9FqV2ibGJ — le10sport (@le10sport) February 7, 2025

PSG : Donnarumma a la cote sur le marché

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma voudrait prolonger. Toutefois, comme précisé par RMC Sport ce jeudi, le gardien numéro un de Luis Enrique doit faire des concessions pour rempiler à Paris. En effet, le PSG a mis en place une toute nouvelle politique salariale, où les joueurs disposent d'une partie fixe et d'une partie variable en fonction des performances et du nombre de matchs joués. Et s'il refuse de signer un tel bail, Gianluigi Donnarumma ne devrait plus faire long feu au Parc des Princes. Pour ne pas voir son portier partir librement et gratuitement à l'issue de son contrat, le PSG pourrait le vendre cet été.

Donnarumma : Après l'AC Milan, un transfert à l'Inter ?

Conscients de la situation de Gianluigi Donnarumma, plusieurs clubs européens, dont l'Inter, seraient à l'affût pour boucler son transfert lors du prochain mercato estival. Une information divulguées par Sport Mediaset ce jeudi après-midi. Reste à savoir si le joueur formé à l'AC Milan est prêt à rejoindre l'ennemi juré.