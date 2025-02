Mbappé est parti : Le PSG en mission avec 3 attaquants !

Thomas Bourseau

Forcément, lorsque le meilleur buteur de l’histoire d’un club décide de mettre les voiles et qui plus est aussi jeune, cela laisse un énorme vide à combler. Kylian Mbappé, du haut de ses 25 ans à l’époque, quittait le PSG l’été dernier pour le Real Madrid. Mais pas de panique chez Luis Enrique qui n’a pas cherché à investir sur le marché pour un avant-centre capable de multiplier les buts. Au contraire, le coach aurait mené des entretiens avec les attaquants déjà au club pour leur lancer une mission délicate qu’ils ont accepté.

« C’est difficile de perdre un joueur du niveau de Kylian Mbappé, mais les joueurs ont pris ça comme un défi. Je vous avais dit qu’au lieu d’avoir un joueur qui mettait 40 buts, j’en voulais quatre à 12 buts. On a déjà deux joueurs qui ont dépassé ce chiffre. J’invite les autres à les imiter ». a confié Luis Enrique en conférence de presse jeudi.

C’est au Real Madrid que Kylian Mbappé empile les buts ces dernières semaines et non au PSG où il avait fait trembler les filets à 44 reprises la saison passée et 256 fois pendant son passage de sept années au club parisien. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain allait forcément créer un vide à combler pour le staff technique de Luis Enrique par les dirigeants sur le mercato estival.

Entretiens individuels d’Enrique avec Ramos, Dembélé et Barcola pour oublier Mbappé !

Cependant, c’est Luis Enrique en personne qui a pris en main ce problème en le réglant avec les forces en présence au sein de l’effectif. C’est pourquoi, selon L’Équipe, aucun avant-centre finisseur pour n’a été recruté par le Paris Saint-Germain dans l’optique de remplacer Kylian Mbappé. En effet, le coach espagnol a préféré s’appuyer sur Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos déjà présents la saison dernière. D’ailleurs, le quotidien sportif affirme même dans ses colonnes du jour que des entretiens individuels auraient été menés avec les trois attaquants parisiens à la dernière intersaison par le biais desquels ils auraient eu pour « mission » de reprendre le flambeau de Kylian Mbappé au niveau comptable.

Barcola et Dembélé ont rempli la mission, au tour de Ramos, Lee et Doué ?

Luis Enrique s’est montré clair à plusieurs reprises sur le sujet : l’entraîneur espagnol cherche au PSG quatre joueurs capables de mettre 12 buts par saison. A ce jour, seuls Ousmane Dembélé (19) et Bradley Barcola (15) ont répondu aux attentes. Gonçalo Ramos qui a été blessé pendant 3 mois pointe à l’instant T à 8 réalisations lorsque Kang-In Lee et Désiré Doué affichent un total de 6 et 4 buts. La mission est lancée d’ici la fin de la saison.