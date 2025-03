Luis Enrique - PSG : Le coup de génie que personne n’a vu venir !

Thomas Bourseau

Coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a réussi ce que personne n’avait fait depuis Nottingham Forest en septembre dernier : battre le Liverpool d’Arne Slot à Anfield. Que ce soit dans le jeu (1-0) ou aux tirs au but (4-1), les hommes d’Enrique ont pris le meilleur sur les Reds. De quoi bluffer Unai Emery.

Le Paris Saint-Germain a frappé très fort cette semaine. A Anfield, et pourtant en ballottage défavorable au vu de la défaite du 1/8ème de finale aller (1-0), l’équipe de Luis Enrique a refait son retard grâce à Ousmane Dembélé au score cumulé avant d’éliminer Liverpool au sein même de son temple. Et ce, par le biais d’une séance de tirs au but parfaitement négociée tant par les quatre tireurs buteurs que par Gianluigi Donnarumma qui a repoussé les tentatives de Darwin Nunez et de Curtis Jones.

Liverpool était invaincu à domicile en Ligue des champions… jusqu’au PSG !

Une prouesse évidente de la part du PSG au vu de la saison de Liverpool qui n’avait perdu qu’à une seule reprise toutes compétitions confondues pendant cet exercice, en septembre dernier face à Nottingham Forest (1-0). Leader de Premier League et vainqueur de la saison régulière de Ligue des champions, Liverpool était l’équipe à abattre. C’est chose faite pour le Paris Saint-Germain.

«La meilleure équipe de Premier League, la meilleure équipe d'Europe jusqu'à hier»

De quoi impressionner Unai Emery. L’ex-coach du PSG, en poste à Aston Villa, s’était pour sa part incliné à Anfield sur le score de 2 buts à 0 en novembre dernier. Futur adversaire du Paris Saint-Germain avec ses Villans, Emery a été bluffé par la performance du champion de France. « Il est vrai que jouer un quart de finale est fantastique, nous sommes très excités, très motivés. Jouer contre le PSG est très difficile. Ils ont montré leur capacité à jouer contre Liverpool, la meilleure équipe de Premier League, la meilleure équipe d'Europe jusqu'à hier ».