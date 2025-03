PSG : Enfin une bonne nouvelle pour l'OM !

Amadou Diawara

Depuis le début de l'année 2025, le PSG est (presque) injouable. En effet, les hommes de Luis Enrique sont impériaux dans le jeu, et cela se ressent sur le plan comptable. Toujours invaincu en Ligue 1 et en Coupe de France, le club de la capitale vient de valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, et ce, face à Liverpool, classé premier de la saison régulière en C1. Avant d'affronter le PSG ce dimanche, l'OM a tout de même reçu une bonne nouvelle : la possible absence de Marquinhos.

Ce dimanche soir, l'OM a la lourde tâche d'affronter le PSG au Parc des Princes. Malheureusement pour le club phocéen, c'est peut-être le pire moment pour se frotter à la bande à Ousmane Dembélé.

Le PSG marche sur l'eau en 2025

Invaincu en Ligue 1 et toujours en lice en Coupe de France, le PSG a fait le plein en capitale confiance ce mardi soir. Battu (0-1) au Parc des Princes en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le club emmené par Luis Enrique a renversé Liverpool - premier au classement de la saison régulière en C1 - à Anfield, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but (0-1, 1-4).

PSG-OM : Marquinhos ménagé ?

Avant le Classique de ce dimanche soir, l'OM a donc beaucoup de raisons d'être défaitiste. Mais heureusement pour le club phocéen, le PSG devrait être privé de son capitaine au Parc des Princes. D'après les indiscrétions de L'Equipe, Marquinhos est incertain pour ce grand rendez-vous, après être sorti sur blessure à Liverpool. Comme l'a indiqué le média français, le cas du Brésilien est loin d'être préoccupant, mais il pourrait être ménagé par Luis Enrique ce week-end. Reste à savoir si l'OM saura profiter de la situation pour obtenir quelque chose à Paris.