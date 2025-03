Ejecté par le PSG, il annonce déjà son retour à Paris !

Amadou Diawara

Devenu indésirable au PSG, Marco Asensio a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato hivernal. Prêté à Aston Villa jusqu'à la fin de la saison, l'international espagnol va revenir à Paris plus tôt que prévu. En effet, le PSG affronte les Villans en quart de finale de la Ligue des Champions. Ce mercredi soir, Marco Asensio a annoncé la couleur avant ce duel contre le PSG.

Pour la deuxième partie de saison, Marco Asensio ne faisait plus partie des plans de Luis Enrique. Ainsi, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a fait le nécessaire pour se séparer du milieu offensif de 29 ans lors du dernier mercato hivernal.

PSG - Aston Villa : Retour précoce à Paris pour Asensio

Pour avoir un temps de jeu régulier, Marco Asensio a migré vers l'Angleterre durant le dernier mercato hivernal. En effet, l'international espagnol est prêté à Aston Villa jusqu'au 30 juin. Malgré tout, Marco Asensio va revenir à Paris avant cette date. En effet, le PSG va se frotter aux Villans en quart de finale de la Ligue des Champions. Par conséquent, Marco Asensio sera de retour au Parc des Princes le 9 avril.

«Ce sera un match très spécial»

Après la qualification d'Aston Villa pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Marco Asensio s'est prononcé sur le duel face au PSG, le club qu'il va retrouver le 30 juin. « Ce sera un match très spécial, très beau. Je vais avoir le temps d’y penser. Il va falloir récupérer, s’entraîner et continuer à s’améliorer. Et on pensera au PSG après. J’ai regardé le match contre Liverpool, je suis content pour mes amis. Ils ont pu gagner, se qualifier, je suis content pour eux », a déclaré l'ancien pensionnaire du Real Madrid au micro de Canal+ ce mercredi soir. En plus de Marco Asensio, le PSG va retrouver deux vieilles connaissances : Unai Emery (2016-2018) et Lucas Digne (2013-2016).