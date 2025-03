PSG : 14 ans après, le Qatar va enfin réaliser son rêve ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Quelle performance de la part du PSG ! Accusé un but de retard après le match aller, le club de la capitale a réussi à renverser Liverpool à Anfield, se qualifiant au terme de la séance des tirs au but. En éliminant les Reds, Paris a envoyé un message fort à toute l’Europe, s’imposant désormais comme l’un des favoris de la Ligue des Champions. Cette année sera-t-elle donc enfin la bonne pour le Qatar ?

Grâce à un Ousmane Dembélé buteur et un Gianluigi Donnarumma décisif lors des tirs au but, le PSG a réussi l’exploit d’éliminer Liverpool en huitième de finale. Pourtant, après le match aller, ce sont les Reds qui avaient l’avantage, mais à Anfield, le club de la capitale a renversé la vapeur. Tout s’est alors joué aux tirs aux but et grâce à un très grand Donnarumma, Paris a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Quel coup du PSG puisque Liverpool était considéré comme le favori de la compétition, mais voilà qu’avec ce résultat, ce statut a quelque peu été récupéré par la formation menée par Luis Enrique.

Le PSG favori ?

Depuis 2025, le PSG est redoutable et inspire la peur en Europe. Ça s’est donc confirmé avec ce résultat face à Liverpool. C’est un message fort qui a donc été envoyé : cette année, il va falloir compter avec la formation de Luis Enrique. Demi-finaliste l’an passé, le PSG est désormais attendu pour aller très loin, pourquoi pas jusqu’en finale. Une fois arrivé à ce stade, Paris pourrait alors enfin réaliser le grand rêve du Qatar. En effet, depuis le rachat du PSG en 2011, on ne rêve que d’une chose : gagner la Ligue des Champions. Cela sera-t-il pour cette année après 14 ans d’attente ?

La concurrence au rendez-vous

En éliminant Liverpool, le PSG a donc atteint le top 8 européen. Si on annonce le club de la capitale comme l’un des grands favoris de la Ligue des Champions, il y aura toutefois de la concurrence. Alors qu’il faudra d’abord se débarrasser d’Aston Villa en quart de finale, le FC Barcelone, l’Inter Milan, Arsenal ou encore le Bayern Munich devraient se retrouver sur la route du PSG pour aller décrocher le Graal : la Ligue des Champions.

Alors, le Qatar va-t-il enfin réaliser son rêve ?