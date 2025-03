Marion Rousse - Julian Alaphilippe : L’hospitalisation après le clash

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'ancien directeur de l'équipe cycliste Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere, a été hospitalisé à Gand après un malaise survenu mercredi soir dans un restaurant. L’an dernier, le Belge avait fait polémique après ses critiques à l’encontre de Julian Alaphilippe et Marion Rousse, pointant du doigt l'hygiène de vie du coureur et l'influence de sa compagne.

Fondateur de l’équipe Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere a pris sa retraite le 31 décembre dernier, lui qui avait fait parler de lui quelques mois auparavant pour ses remarques envers Julian Alaphilippe et sa compagne Marion Rousse. « Trop de fêtes, trop d'alcool... En vieillissant, vous devez faire plus attention, vous entraîner plus dur », avait notamment lâché le Belge dans les colonnes du journal flamand Humo, estimant que le coureur était « sous le charme de Marion, peut-être trop ». De quoi faire du bruit à l’époque.

« Quels que soient les sentiments de Monsieur Lefevere à mon égard, il est inadmissible de s'attaquer comme il le fait à notre vie privée, avait répliqué Marion Rousse sur Instagram. Alors non, je ne bois pas d'alcool, jamais même. Raté pour les fêtes également car avec un petit de trois ans, nous préférons être en forme le matin. Vous ne réussirez pas non plus, comme vous me l'avez déjà évoqué, à m'empêcher de travailler pour m'occuper et rester auprès de Julian le temps de sa carrière. Merci désormais de cesser de parler à tort et à travers et de faire preuve de davantage de respect et... de classe ».

Patrick Lefevere hospitalisé

Désormais à la retraite, Patrick Lefevere a été victime d’un malaise mercredi soir selon les informations de la DH/L'Avenir, alors qu’il se trouvait dans un restaurant. Il s’agirait d’une chute de tension pour l’ancien patron de Julian Alaphilippe, âgé de 70 ans qui a passé la nuit au service des soins intensifs de l'hôpital universitaire de Gand. Selon RTL.be, Patrick Lefevere se portait beaucoup mieux jeudi matin et son état n'inspire pas d'inquiétude.

« Après s'être senti mal hier soir (mercredi, ndlr), Patrick Lefevere a été transporté à l'hôpital de Gand, où il a passé la nuit sous surveillance médicale, a indiqué Soudal Quick-Step. Ce matin (jeudi, ndlr), Patrick se sentait bien. L'équipe lui souhaite un prompt rétablissement et espère pouvoir l'accueillir prochainement sur l'une des courses ».

« Physiquement je ne suis pas la même personne », confiait-il avant son départ

En décembre, l'historique fondateur de l'équipe Soudal-Quick Step avait reconnu ne plus pouvoir occuper ses fonctions en raison de son âge : « Je ne vais pas mentir, physiquement je ne suis pas la même personne qu'il y a dix ans. Et l'équipe est devenue si importante, avec les filles maintenant (l'équipe AG Insurance - Soudal). Gérer autant de gens, pour une personne, en tout cas pour moi, c'est trop. »