Dembélé - PSG : Son retour à l’étranger est annoncé ?

Ousmane Dembélé ne traverse pas la meilleure période de sa saison. En championnat, le joueur du PSG n'a plus inscrit de but depuis le 16 mars dernier. La rencontre face à Arsenal ce mardi soir représente une belle occasion pour lui de remonter la pente. Pour cela, il devra venir à bout de son ami William Saliba.

Avec 21 buts inscrits en Ligue 1, Ousmane Dembélé dispute la saison la plus faste de carrière. Mais ces dernières semaines, l’ailier du PSG s’est un peu effacé. En championnat, il n’a plus inscrit le moindre but depuis le Classique face à l’OM le 16 mars dernier. Les supporters du PSG n’ont eu qu’une passe décisive contre Nice à se mettre sous la dent. Alors avant la demi-finale de Ligue des champions face à Arsenal, les interrogations sont nombreuses autour de Dembélé.

Giroud vole au secours de Dembélé

Mais pour Olivier Giroud, le joueur, grâce à son efficacité, a le talent pour remonter la pente. « Je n’ai pas été surpris. À force de travail, il a énormément progressé dans la finition. Il a gommé certains déchets pour améliorer ce domaine de son jeu. Il avait parfois tendance à dépenser beaucoup d’énergie dans ses dribbles avant le dernier geste. Aujourd’hui, dans une position plus axiale, il canalise mieux ses efforts, accomplit moins de longues chevauchées et garde davantage de lucidité devant le but. Il a ajouté une sacrée corde à son arc » a confié l’ancien d’Arsenal, loin d'être inquiet.

« Ous face à William, ça promet ! »

« S’il faut s’inquiéter de sa forme ? Non, car tous les buteurs connaissent des périodes où ils sont un peu moins bien. C’est cyclique, mais ça va revenir. Je n’ai guère de doutes pour Ous » a déclaré l’ancien international tricolore. Pour retrouver le chemin du but, Dembélé va devoir passer le mur William Saliba, son grand ami. « Ous face à William, ça promet ! Tu essaies d’être toi-même, encore plus concentré peut-être, afin de gagner ton duel avec ton pote » a confié Giroud au Parisien.