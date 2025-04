Ousmane Dembélé : La blague qui ne passe pas...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En janvier dernier, Ousmane Dembélé révélait avoir fait un pari avec certains amis à lui sur un nombre de buts qu'il devait atteindre cette saison avec le PSG afin de gagner des Patek et des Rolex. Une motivation à laquelle Daniel Riolo n'a absolument pas adhéré comme affirmé à l'After Foot dimanche soir.

Après le Trophée des champions remporté au Qatar le 5 janvier par le PSG contre l'AS Monaco (1-0), Ousmane Dembélé s'exprimait sur un pari peu commun qui l'incite à marquer plus de buts que d'habitude. « Je l'ai dit en début de saison que j'allais marquer quelques buts. Je suis à 10 toutes compétitions confondues. C'est bien, il faut continuer. Je fais un défi avec mes amis, il y a quelque chose à gagner en plus, des Patek et des Rolex. J'espère que je vais mettre beaucoup de buts ».

Pari tenu par Dembélé qui remportera Patek et Rolex !

Dès lors, les buts ont afflué pour Ousmane Dembélé qui a atteint la barre des 30 buts sur la saison face à l'OM le 16 mars dernier (3-1). Depuis, hormis son doublé en Coupe de France face à Dunkerque (4-2), l'attaquant n'a plus marqué avec le Paris Saint-Germain, mais a tout de même délivré 4 passes décisives. Pari tenu donc pour Dembélé qui aura Patek et Rolex à ses poignets en fin de saison.

Daniel Riolo : «Ca ne m'a pas fait rire»

Une motivation et un storytelling qui a eu le don d'agacer Daniel Riolo. L'éditorialiste de RMC ne l'a pas du tout caché pendant l'After Foot de dimanche soir. « Ousmane Dembélé, les gens ont trouvé ça marrant qu'il mette des buts et qu'il ait des patek et des Rolex à la fin. Ca ne m'a pas fait rire ».