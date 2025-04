Une catastrophe évitée par Antoine Dupont !

Pierrick Levallet

Grâce au XV de France et surtout à Antoine Dupont, le rugby français est en train de se refaire une santé. Cependant, la situation économique des clubs du Top 14 devient inquiétante, même si elle ne l’est pas plus qu’outre-Manche. Antoine Dupont et les autres stars ont néanmoins permis de couvrir une catastrophe financière pour les clubs français.

Le rugby français est en train de se refaire une petite santé. Le XV de France a remporté le Tournoi des VI Nations en mars dernier. Il faut dire que l’équipe de Fabien Galthié est portée par un très grand Antoine Dupont depuis quelques temps. Ce nouveau vent de popularité apporté par le demi de mêlée du Stade Toulousain a d’ailleurs permis à certains clubs du Top 14 d’éviter une catastrophe sur le plan financier.

«Un club n’est pas sanctionné par les autorités, même s’il est déficitaire»

« Le problème et le danger du Top 14, c’est qu’il est structurellement déficitaire, ce n’est pas conjoncturel. C’est inhérent à son fonctionnement. Un club n’est pas sanctionné par les autorités, même s’il est déficitaire, tant que sa solvabilité est couverte par quelqu’un. C’est évidemment fragile et risqué car il y a une dépendance » a d’abord expliqué Pierre Rondeau dans les colonnes du Parisien.

«Le rugby est populaire grâce à l’équipe de France et des stars comme Antoine Dupont»

« Si on adopte une vision libérale, on laisse faire et à un moment, quand le club ne trouve plus de repreneur, il s’écroule et on trouve cela normal puisqu’il n’est pas rentable. Mais le rugby ne suit pas cette règle qui vaut pour les entreprises. Il est populaire grâce à l’équipe de France et des stars comme Antoine Dupont, il est médiatique et il peut servir les intérêts d’une personnalité, d’une ville, d’une région. C’est le paradoxe de l’économie du sport. Un club n’est pas une entreprise comme les autres. Il a un intérêt au-delà du cadre économique » a ensuite ajouté le professeur d’économie, spécialiste en économie du sport. Antoine Dupont a visiblement eu un impact positif sur l’aspect sportif du rugby français, mais aussi sur l’aspect économique.