Antoine Dupont et Marine Le Pen, l’improbable rencontre !

Axel Cornic

Même s’il est actuellement blessé et ne joue plus avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont continue de faire l’actualité. La star du rugby français est en effet attendue au Japon pour l’Exposition universelle qui a actuellement lieu à Osaka, mais en France on se l'arrache également pour des rendez-vous assez surprenants.

Cet hiver, les supporters du XV de France ont pu fêter le deuxième titre de l’ère Fabien Galthié, avec une victoire au 6 Nations 2025. Mais la joie n’était pas vraiment totale, puisque la grave blessure d’Antoine Dupont a laissé un gout amer. Il semblait inarrêtable depuis un an, mais il va désormais devoir prendre son mal en patience puisqu’on ne devrait pas le revoir avant l’automne prochain.

Tout le monde s’arrache Antoine Dupont

Absent des terrain, Antoine Dupont pourrait toutefois être omniprésent en dehors. Sa popularité acquise lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 en font l’un des athlètes les plus aimés par les Français et surtout, l’un des visages importants du sport tricolore. Ainsi, on devrait le voir aux côtés de Léa Seydoux du côté de Osaka, pour un évènement organisé au Pavillon français de l’Exposition universelle qui a ouvert ses portes le 13 avril et se terminera le 13 octobre prochain.

Le sondage qui va faire parler...

Certains aimeraient le voir également en France ! Chaque année, on célèbre à Orléans les fêtes johanniques, qui commémorent la libération de la ville par Jeanne d’Arc le 8 mai 1429. Des personnalités sont invitées chaque année et cela a notamment été le cas en 2024 de l’athlète handisport Marie-Amélie Le Fur. Dans une initiative lancée par La République du Centre, 214 ont répondu à un sondage concernant la star qu’ils aimeraient voir le 8 mai prochain et Antoine Dupont figure en bonne position. Mais il est largement surclassé par Teddy Riner, mais surtout certains politiques comme Marine Le Pen.