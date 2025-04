Antoine Dupont : L'annonce surprise à Toulouse ?

Axel Cornic

Gravement blessé au genou le 8 mars dernier, Antoine Dupont a été contraint de faire une croix sur la fin de la saison, laissant son club du Stade Toulousain dans une position très délicate. Mais le manager Ugo Mola a pu compter sur Paul Graou, le jeune Simon Daroque ou encore Naoto Saito pour remplacer le capitaine du XV de France.

Il ne fait pas bon d’être numéro 9 à Toulouse. La grave blessure d’Antoine Dupont a été un sacré coup dur pour le Stade Toulousain, mais ce n’était que le début. Tout de suite après lui, c’est un Ange Capuozzo que certains voyaient se convertir en demi de mêlée qui a rejoint l’infirmerie, rapidement suivi par Naoto Saito. Ainsi, Paul Graou est la seule option pour Ugo Mola, avec également les jeunes Simon Daroque et Nathan Llaveria.

Sans Dupont, ça bouge à la mêlée

Certains ont réussi à tirer leur épingle du jeu avec l’absence d’Antoine Dupont. C’est le cas de Daroque, qui a crevé l’écran lors du derby face au Castres Olympique lors de la 22e journée du Top 14 (52-6). Le demi de mêlée de 19 ans a d’ailleurs un style de jeu assez proche de son illustre aîné et certains le voient déjà aller très loin, même si c’est bien Graou qui devrait reprendre la place de titulaire pour l’énorme choc des demi-finales de Champions Cup, entre le Stade Toulousain et l’UBB.

Saito à Toulouse jusqu’en 2026 ?

Mais la très belle surprise semble bel et bien être Naoto Saito ! D’après les informations de Midi Olympique, le Japonais aurait une excellente cote au sein du club où l’on apprécierait son engagement sans faille, surtout depuis la blessure d’Antoine Dupont. Ainsi, le Stade Toulousain lui aurait proposé une prolongation et un accord aurait d’ores et déjà été trouvé pour un nouveau contrat jusqu’en juin 2026. C’est un choix fort, puisque son nom aurait circulé du côté des plus grosses cylindrées du Top 14 et c’est notamment le cas à Bordeaux, où on le voyait en remplaçant de Maxime Lucu.