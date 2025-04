Antoine Dupont, la grande nouvelle !

Alexis Brunet

Samedi, le Stade Toulousain recevait Castres en ultime répétition avant la demi-finale de Champions Cup contre l’UBB. Pour l’occasion, Ugo Mola avait décidé de faire reposer certains cadres, dont Paul Graou. Le poste de demi de mêlée était donc occupé par Simon Daroque, qui a rendu une belle copie. Le joueur de 19 ans est revenu sur cette première titularisation rêvée avec les professionnels.

Dimanche 4 mai, le Stade Toulousain joue une grande partie de sa saison avec un déplacement sur la pelouse de l’UBB en demi-finale de Champions Cup. Un match capital que les joueurs d’Ugo Mola ont bien préparé en venant à bout de Castres samedi, sur le score de 52 à 6. Une rencontre pour laquelle le coach toulousain avait fait le choix de reposer certains cadres.

Daroque à la place de Graou

En l’absence d’Antoine Dupont, c’est Paul Graou qui occupe normalement le poste de demi de mêlée. Face à Castres, le joueur de 27 ans avait toutefois été laissé au repos, comme Romain Ntamack, en vue de la demi-finale de Champions Cup. Pour le poste de numéro neuf, Ugo Mola avait choisi de faire confiance au jeune Simon Daroque. Ce dernier a rendu une belle copie en marquant notamment un essai, et il a expliqué à Rugbyrama après la rencontre comment son entraîneur lui avait appris qu’il allait fêter sa première titularisation chez les professionnels. « Ugo (Mola) nous a convoqué avec Nathan Llaveria mardi. En gros, il nous a dit qu’il voulait mettre Paul (Graou) au repos et que, du coup, on serait tous les deux sur la feuille, que j’allais commencer et que Nathan entrerait en cours de partie. Ensuite, il l’a annoncé dans la journée au groupe pour le premier gros entraînement. »

Daroque devrait laisser sa place contre l’UBB

Normalement, sauf revirement de situation, Paul Graou devrait récupérer sa place de demi de mêlée pour le match contre l’UBB dimanche prochain. Toutefois, Simon Daroque a affirmé qu’il serait ravi de disputer ce genre de rencontre si Ugo Mola lui en donnait l’occasion. « Jouer une demi-finale de Champions Cup ? C’est Ugo qui fera le choix. S’il veut me prendre, je serai là, c’est avec grand plaisir. Mais s’il me dit « tu es un peu jeune, je veux plus d’expérience », je le comprendrai. »