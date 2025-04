Antoine Dupont : L’ex d’Iris Mittenaere annonce la fin ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien partenaire d'Iris Mittenaere dans Danse avec les Stars, Anthony Colette a lâché une grande annonce sur les réseaux sociaux. Le jeune homme a pris la décision de mettre entre parenthèse sa carrière de danseur pour se lancer dans le stream. Colette ne précise pas s'il retrouvera les pistes de danse.

En 2018, Anthony Colette avait trouvé bien plus qu’une partenaire dans Danse avec les Stars. Le danseur s’était rapproché durant cet émission d’Iris Mittenaere, ancienne Miss France et Miss Univers. Malheureusement, l’histoire n’a pas résisté à l’arrêt de l’émission. « En vérité, il n’y a rien de spécial ! C’est juste que Danse avec les stars est une bulle où plus rien n’existe. Une fois que l'émission se termine, la vie réelle revient. Chacun avait ses objectifs de vie, et les affinités n'étaient plus les mêmes » a récemment lâché Colette lors d’un entretien avec Jordan De Luxe.

Mittenaere complice avec Dupont

Depuis, Iris Mittenaere aurait retrouvé l’amour dans les bras d’Antoine Dupont selon les informations de Paris-Match. Le magazine avait publié plusieurs clichés des deux tourtereaux, qui n’ont toujours pas officialisé cette relation. Quant à Colette, il a lâché une incroyable annonce ce dimanche sur son compte Instagram. Le jeune homme a décidé de mettre en parenthèse sa carrière de danseur. « Ça fait un p’tit moment maintenant que je danse. Mais là, j’vais faire une pause, une vraie pause. Pour combien de temps ? J’en ai aucune idée. J’ai envie de me consacrer à toute autre chose. De découvrir un autre rythme » a-t-il déclaré, avant d’en dire plus sur son nouveau projet.

Colette tourne la page

Désormais, Colette veut se lancer dans le stream et interagir avec ses fans. « J’ai envie de créer, partager, tester plein de trucs. J’aime trop cette liberté. Et ici, sur la chaîne, chacun met un peu du sien. Moi le premier. Y en a pour les lève-tôt. Et pour les lève-pas-tôt. (ou les lève-presque-jamais, on ne juge pas). Des morning shows, des night shows, des discussions dans tous les sens, et beaucoup de choses qui vont arriver, au fur et à mesure… On construit un truc. Ensemble » a-t-il déclaré.