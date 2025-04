Antoine Dupont est remplacé, c'est l'amour fou !

Alexis Brunet

Samedi, le Stade Toulousain n’a fait qu’une bouchée de Castres en s’imposant 52-6. Une très grosse victoire, qui était loin d’être acquise avant le début du match, car les Toulousains se présentaient avec beaucoup d’absents. C’est donc le jeune Simon Daroque qui était titularisé au poste de demi de mêlée normalement occupé par Antoine Dupont. Après la rencontre, le joueur de 19 ans est revenu sur cette première titularisation.

Dimanche 4 mai, le Stade Toulousain a rendez-vous avec l’UBB pour sa demi-finale de Champions Cup, mais avant ce match capital, les joueurs d’Ugo Mola devaient bien négocier la rencontre contre Castres ce samedi. C’est chose faite, puisque les coéquipiers de Thomas Ramos se sont imposés 52-6.

Daroque raconte son conte de fées

Lors du match contre Castres, le Stade Toulousain se présentait avec de nombreux absents, dont Antoine Dupont entre autres. Pour l’occasion, Ugo Mola avait donc décidé de titulariser le jeune Simon Daroque. Après le match, le joueur de 19 ans a expliqué à La Dépêche du Midi comment son entraîneur lui avait annoncé cette bonne nouvelle. « Ugo nous a convoqués mardi avec Nathan Llaveria. En gros, il nous a dit qu’il voulait faire le choix de mettre Paul (Graou) au repos et que du coup, ça allait être nous deux sur le match. Que j’allais commencer et qu’il rentrerait en cours de partie. Il l’a annoncé dans la journée au groupe pour le premier gros entraînement et ensuite, tout le monde est venu nous féliciter. Ils ont tous été super cool. Ils ont dit : "Ne vous inquiétez pas, on va tout faire pour que ça se passe bien." Les avants m’ont dit : "Ne t’inquiète pas, les rucks on va y aller, les ballons seront propres." Je leur ai dit que c’était tout ce que je leur demandais et que pour le reste, j’essaierais de faire ce qu’il faut. »

Daroque titulaire contre l’UBB ?

Ugo Mola a donc fait appel à Simon Daroque contre Castres, mais pour la demi-finale de Champions Cup contre l’UBB, c’est Paul Graou qui devrait retrouver son poste. Un choix que comprend parfaitement le joueur de 19 ans, même si ce dernier a très envie de jouer ce genre de match. « Forcément, quand on est dans ma situation, on essaye d’être à 100 % tout le temps pour jouer le plus de matchs possible. Après franchement, pour ce qui arrive la semaine prochaine, jouer une demi-finale de Champions Cup, c’est Ugo qui fera le choix. Franchement, s’il veut me prendre, je serai là, ce sera avec grand plaisir. Mais s’il me dit : "Tu es un peu jeune, on a besoin de plus d’expérience", je comprendrais, je ne lui en voudrais pas (rires). »