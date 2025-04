Antoine Dupont : Après la rupture, il va reconquérir l'ex d'Iris Mittenaere !

Amadou Diawara

Depuis plusieurs semaines, Antoine Dupont vivrait une idylle avec Iris Mittenaere. Avant de démarrer une relation amoureuse avec la star du XV de France, la miss France et Univers 2016 a été en couple avec Anthony Colette, avec qui elle a participé à Danse avec les Stars. Snobé pour la saison 14 de l'émission, le danseur professionnel va revenir l'année prochaine, comme annoncé par Chris Marques.

Iris Mittenaere a participé à la saison 9 de Danse avec les Stars. En couple avec Anthony Colette dans l'émission, la miss France et Univers 2016 est devenu de plus en plus proche de son partenaire au fil des semaines. En effet, Iris Mittenaere a eu une aventure amoureuse avec le danseur professionnel lorsqu'ils faisaient équipe dans le programme de TF1. Mais aujourd'hui, le jeune femme de 32 ans partage sa vie avec Antoine Dupont, star du XV de France.

«Par ego, je ne peux pas »

Habitué à participer à l'émission Danse avec les Stars, Anthony Colette ne faisait pas partie du casting cette année. Ce qu'il a eu du mal à digérer. « Ce serait mentir de prétendre que j’ai choisi volontairement d’arrêter cette aventure maintenant. Je ne vais pas non plus faire semblant de dire que c’était le bon moment, car je n’ai rien décidé », a-t-il écrit sur Instagram dernièrement, avant d'en rajouter une couche lors d'un entretien accordé à Jordan De Luxe. « Officiellement, la raison, c'est que je ne correspondais à aucune célébrité pour faire un couple qui en valait la peine. C'est la raison officielle qu'on m'a donnée. Ils m'ont dit qu'ils pourraient me reprendre l'année prochaine (...) mais moi, je leur ai dit gentiment : "par contre, je pense que non, c'est bon". Par ego ! Je ne peux pas avec ce qu'il s'est passé (...) Si je devais revenir ça serait vraiment mon salaire fois trois et on me propose d'être juge. Un truc différent ».

«Il reviendra l'année prochaine»

Finalement, Anthony Colette est peut-être revenu sur sa décision de ne pas revenir performer sur les parquets de Danse avec les Stars. D'après Chris Marques, membre du jury du programme de TF1, le danseur de 30 ans sera de retour pour la saison 15. « Il reviendra l'année prochaine. Ce n'est pas un problème. Ça arrive », a-t-il déclaré lors d'un interview pour Culture Médias (Europe 1).