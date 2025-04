Antoine Dupont : «Je suis un conn**rd», l'ex d'Iris Mittenaere finit chez le psy !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ex-conjoint d'Iris Mittenaere, Anthony Colette participe en ce moment à l'émission Les Traîtres sur M6. Et visiblement, c'est bien plus qu'un simple jeu pour le chorégraphe qui raconte avoir très mal vécu plusieurs situations au point d'avoir recours à un psy.

Avant de rencontrer Antoine Dupont, Iris Mittenaere était en couple avec Anthony Colette, connu pour son rôle de danseur et chorégraphe dans l'émission de TF1 Danse avec les Stars. Mais c'est bien sur M6 qu'il fait actuellement parler de lui puisqu'Anthony Colette participe à l'émission Les Traitres. Et il raconte que le tournage fut très compliqué, au point de finir rapidement en pleurs et d'avoir eu besoin d'un psy.

Anthony Colette complétement chamboulé par les Traîtres

« J'ai répondu : "Bah oui, je sais !" Quand je regardais l'émission, je trouvais que les candidats étaient bêtes à pleurer. Maintenant, je me tais parce que la première image que l'on voit de moi dans le premier épisode, je suis en pleurs. Je me suis affiché tout seul. J'ai donc écouté ce conseil… sans le prendre véritablement en compte », révèle-t-il dans un entretien accordé à Télé-Loisirs, avant de poursuivre son récit, révélant notamment avoir été « chamboulé » et que la présence d'une psy spécialement dédiée à l'émission lui avait été grandement utile.

«Il fallait que je parle»

« On a tous eu un entretien d'une heure avec elle avant le début de la saison. Je lui disais que je ne pensais pas que je l'appellerais durant le tournage parce que ce n'était qu'un jeu. Et une fois là-bas, je l'ai appelée au bout du troisième jour. Il fallait que je parle parce que j'avais mélangé beaucoup de choses dans ma tête. Tu deviens parano dans ce jeu. J'avais peur de l'image que je pouvais renvoyer. C'est une émission qui parle de traître, j'avais peur qu'on fasse plein d'amalgames. Parfois, on prend des décisions un peu folles dans le jeu et qui nous font dire : "Je suis un c***ard." Je suis redescendu et me suis juste dit que je n'en avais plus rien à faire », ajoute Anthony Colette qui précise également un besoin de parler, même une fois l'émission terminée : « Après le tournage, j'ai voulu appeler une psy, mais je ne l'ai pas fait parce que je parle déjà avec ma famille, ma chérie. Mais quand je suis rentré chez moi, j'ai pleuré ». Cependant, alors que le tournage a pris fin depuis quelques mois désormais, il l'assure : « Maintenant, je vais très bien ».