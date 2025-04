Romain Ntamack, la tuile que personne n’attendait ?

Axel Cornic

Le Stade Toulousain a perdu Antoine Dupont au moins jusqu'à l'automne prochain et doit désormais tout faire pour ne pas voir une autre star se blesser. C’est le cas avec Romain Ntamack, qui depuis la fin du 6 Nations 2025 est géré par Ugo Mola et tout son staff, avec notamment une semaine de repos après le quart de finale de Champions Cup gagné, contre le RCT.

C’est une fin de saison chargée qui se profile pour le Stade Toulousain. Après le doublé d’il y a un an, le club haut-garonnais est encore en course en Champions Cup ainsi qu’en Top 14. Et Ugo Mola doit redoubler d’imagination pour faire tourner son effectif, avec notamment une équipe remaniée qui est allée gagner le week-end dernier au Stade Français (21-27).

Quelques doutes avant Castres

Nombreux cadres n’ont pas fait le déplacement à Paris et c’est le cas de Romain Ntamack. Il faut dire qu’il y a eu une certaine inquiétude autour du genou de l’ouvreur après le quart de finale de Champions Cup et la décision a donc été prise de lui donner une semaine de repos. Et cette parenthèse pourrait peut-être s’allonger, puisqu’il n’était pas présent à l’entrainement de mardi et ce mercredi, Ici nous apprend qu’il n’a fait qu’un entrainement léger, à seulement trois jours du derby contre le Castres Olympique.

« Une fois le dernier match de cette saison joué, il faudra que je me nettoie le genou »

L’alerte a peut-être été donnée après la victoire au 6 Nations avec le XV de France. Dans un entretien publié sur L’Equipe, Romain Ntamack avait avoué qu’il était aux prises avec quelques pépins à ce fameux genou. « Parfois, je sens que ça bloque derrière le genou, que ça ne coulisse pas aussi bien que je le voudrais » avait confié la star du Stade Toulousain. « Une fois le dernier match de cette saison joué, il faudra que je me nettoie le genou pour repartir sur de bonnes bases la prochaine. Si j'arrête maintenant, c'est cinq ou six semaines d'arrêt, donc pas question ».