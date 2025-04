Le «nouveau Antoine Dupont» à Paris, la surprise est totale !

Pierrick Levallet

Le Stade Toulousain n’est pas épargné par les coups durs en ce moment. Après la grave blessure d’Antoine Dupont au genou avec le XV de France, ce sont désormais Ange Capuozzo et Naoto Saito qui sont touchés. Cela ne laisse donc plus que Paul Graou comme solution au poste de numéro 9. Mais Ugo Mola souhaiterait le ménager le plus possible pour les matchs couperets à venir. Le coach du Stade Toulousain a ainsi fait une surprise à Paris ce week-end.

Un phénomène pour remplacer Antoine Dupont à Toulouse ?

Comme le rapporte Le Rugbynistere, Ugo Mola a donné sa chance au jeune Simon Daroque face au Stade Français ce dimanche. Ce n’était pas une première pour le joueur de 19 ans, qui avait déjà eu droit à une titularisation contre La Rochelle en début de saison, et qui a été présent à 3 reprises sur la feuille de match avant ce week-end. Arrivé à Toulouse en 2020, Simon Daroque a connu les U20 de l’équipe de France, comme un certain Antoine Dupont. Et le crack lancé par Ugo Mola est plutôt prometteur.

«Il ne fait pas bon porter le numéro 9 chez nous»

Simon Daroque devrait donc se voir confier de plus grandes responsabilités au Stade Toulousain, qui se bat pour le titre en Top 14 et qui doit encore jouer sa demi-finale de Coupe des champions contre l’UBB. « On essaie d’anticiper tout ce qui peut nous tomber sur le coin du nez, parce qu’en ce moment c’est vrai qu’il ne fait pas bon porter le numéro 9 chez nous » a d’ailleurs confié Ugo Mola au micro de Canal+ ces dernières heures.