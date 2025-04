Surprise, il va remplacer Antoine Dupont !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé depuis le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont a laissé un vide important au Stade Toulousain qui devient de plus en plus difficile à combler. Et pour cause, Naoto Saito s'est récemment blessé lui aussi, peu de temps après le polyvalent Ange Capuozzo. Par conséquent, pour occuper le poste de demi-de-mêlée, Ugo Mola va s'appuyer sur Paul Graou, mais aussi le très jeune Simon Daroque.

L'effectif du Stade Toulousain est probablement l'un des plus fournis du Top 14. Y compris au poste de demi-de-mêlée puisque les Rouge-et-Noir ont commencé la saison avec Antoine Dupont, Paul Graou, Naoto Saito, Simon Daroque, voire le jeune Nathan Llaveria sans oublier l'ailier Ange Capuozzo, capable d'évoluer au poste de numéro 9. Et pourtant, dans un moment crucial de la saison, Toulouse se retrouve en grande difficulté.

Simon Daroque grimpe dans la hiérarchie

En effet, en plus de la grave blessure d'Antoine Dupont, absent jusqu'à l'automne, le Stade Toulousain a également perdu Ange Capuozzo puis Naoto Saito. Une situation inconfortable pour Ugo Mola qui désormais s'appuyer sur Paul Graou, qui devient le titulaire indiscutable du poste, mais également sur Simon Daroque. A 19 ans, ce dernier va se voir offrir des responsabilité dans un moment clé de la saison puisque le Stade Toulousain se bat pour le titre en Top 14 et défiera l'UBB en demi-finale de la Coupe des champions. Daroque aura donc plus de temps de jeu que prévu et devra répondre présent.

«C’est un pari de faire confiance à l’ensemble de notre effectif»

Néanmoins, dimanche soir au micro de Canal+ après la victoire sur la pelouse du Stade Français, Ugo Mola se montrait rassurant : « Il boitille un petit peu, il a pris une entorse externe de la cheville. C’est un pari de faire confiance à l’ensemble de notre effectif, sans aller cherche de joker, dans une saison un peu compliquée pour nous (...) On essaie d’anticiper tout ce qui peut nous tomber sur le coin du nez, parce qu’en ce moment c’est vrai qu’il ne fait pas bon porter le numéro 9 chez nous ».