Antoine Dupont : Rupture avec Iris Mittenaere, «j’ai déconné»

Avant Antoine Dupont, Iris Mittenaere pensait avoir trouvé l'amour dans les bras d'Anthony Colette, son partenaire durant l'émission Danse avec les Stars sur TF1. Mais l'histoire entre les deux n'a pas duré. Lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs, le danseur est revenu sur son passage avec l'ancienne Miss France.

Antoine Dupont et Iris Mittenaere vivrait une jolie histoire selon les informations de Paris-Match. Mais avant de rencontrer le rugbyman, l’ancienne Miss France avait filé le parfait amour avec Anthony Colette, son partenaire dans Danse avec les Stars. Une relation que le danseur a mal vécu.

Colette a mal vécu la notoriété

« Je voyais que tout le monde nous regardait, on était invités partout... j'ai eu un moment où je me suis un peu déconnecté de la réalité. C'est une période où j'ai un peu déconné, je pense. Parce que j'y croyais vraiment. J'étais un peu moins terre-à-terre » a-t-il confié lors d’un entretien accordé à Télé Loisirs.

Le gros coup avec Natacha Saint-Pier

Quelques semaines plus tard, les deux tourtereaux se séparaient. C’est finalement en duo avec Natacha Saint-Pier qu’il remporta l’émission. « À l'époque avec Iris, je pensais vraiment qu'on allait gagner et on n'a pas gagné. Alors que l'année dernière, avec Natacha, je n'y croyais pas. C'est ça qui est fou. À l'époque, je me disais, on peut gagner, avec Natacha, je ne me suis jamais dit ça. Comme quoi ! » a lâché Colette.