«L’un des meilleurs dans le monde», le vestiaire du PSG balance !

Alexis Brunet

Cette saison, ils sont bon nombre à briller du côté du PSG. On pense bien sûr à Ousmane Dembélé qui empile les buts, mais c’est également le cas de Fabian Ruiz. L’Espagnol s’est imposé comme un titulaire indiscutable à Paris et, selon le vestiaire du club de la capitale, il est tout simplement l’un des meilleurs joueurs d’équipe au monde.

Depuis son arrivée au PSG, Fabian Ruiz a connu bien des aventures. À ses débuts, le milieu de terrain n’était pas trop apprécié par les supporters et il était loin d’être un titulaire indiscutable, mais cela a bien changé. Cette saison, Luis Enrique lui fait très souvent confiance et il a fait de lui l’un de ses hommes de base. L’ancien joueur de Naples a d’ailleurs relégué Warren Zaïre-Emery sur le banc des remplaçants.

Le vestiaire du PSG balance sur Fabian Ruiz

La montée en puissance de Fabian Ruiz est à mettre en corrélation avec celle du PSG, qui écrase tout sur son passage en France et qui brille en Europe. L’Espagnol est loin d’être étranger à cette réussite, lui qui avait déjà été l’un des visages marquants du titre européen de la Roja à l’été 2024. Le joueur de 29 ans fait partie des meilleurs du monde, comme l’a révélé un membre du vestiaire du club de la capitale au Parisien. « Son intelligence tactique équilibre l’équipe. C’est l’un des meilleurs joueurs d’équipe en Europe et dans le monde. Il rend ses formations plus fortes et plus équilibrées. »

Ruiz titulaire contre Arsenal ?

Mardi prochain, Fabian Ruiz devrait encore une fois avoir une occasion de briller aux yeux de l’Europe. Le milieu de terrain a de grandes chances d’être aligné par Luis Enrique face à Arsenal en demi-finale aller de Ligue des champions. Le coach parisien a désormais pris l’habitude de le titulariser aux côtés de Vitinha et de Joao Neves. Une nouvelle fois, Warren Zaïre-Emery devrait donc en faire les frais.