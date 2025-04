Antoine Dupont : L’ex d’Iris Mittenaere se fait recadrer !

Pierrick Levallet

Dans la foulée du sacre du XV de France au Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont a été aperçu en compagnie d’Iris Mittenaere. Il n’a pas fallu longtemps pour apprendre que les deux stars étaient en couple. Anthony Colette, qui a vécu une relation avec la reine de beauté il y a quelques temps, s’est d’ailleurs livré sur les coulisses de la saison de Danse avec les Stars qu’ils ont partagé ensemble.

Gravement touché au genou contre l’Irlande, Antoine Dupont a assisté au sacre du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations depuis la touche. Dans la foulée du titre, le demi de mêlée de 28 ans a été aperçu en compagnie de la belle Iris Mittenaere. Il n’a pas fallu longtemps pour apprendre que le joueur du Stade Toulousain et la Miss France 2016 se sont mis en couple. Mais avant de s’éprendre d’amour pour Antoine Dupont, la reine de beauté a vécu quelques relations, dont avec Anthony Colette.

«Ça a duré le temps de l’émission et quelques mois après»

Le danseur de Danse avec les Stars s’était d’ailleurs livré sur leur romance. « Compliqué de danser avec une fille quand on est célibataire ? C’est une bonne question. Moi je suis assez à l’aise là-dessus, car j’ai dansé avec tellement de filles différentes. Au bout d’un moment, ça devient un taff. Ma relation avec Iris ? Ça a duré le temps de l’émission et quelques mois après. T’es dans une bulle en plus. Tout ce dont je me souviens c’est que ça s’est fait assez naturellement, pendant les entraînements, tu le sens » avait expliqué Anthony Colette à Jordan de Luxe.

«Mon père m'a recadré en deux secondes»

Et dans un entretien pour Télé-Loisirs, l’ex d’Iris Mittenaere a avoué avoir été recadré par son père pendant la saison de Danse avec les Stars qu’il a partagé avec la nouvelle partenaire d’Antoine Dupont. « J'étais un peu moins terre-à-terre mais je me disais vraiment, on peut gagner et Iris [Mittenaere] était comme moi. Elle était hyper investie et elle voulait gagner. Ce n'est pas un reproche du tout, au contraire. Mon père m'a recadré en deux secondes, il n'en avait rien à faire de tout ça. Ça a duré quelques mois seulement. Mais il faut comprendre que moi, je venais d'arriver d'Avignon, c'était seulement ma deuxième saison » a-t-il confié.