Révolution à l'OM, un premier transfert annoncé ?

La rédaction

Alors que Roberto De Zerbi a modifié son système de jeu en cours de saison, l’entraîneur de l’OM semble bien décidé à revenir à son schéma préféré en 4-2-3-1. Une révolution qui pourrait avoir un impact sur le prochain mercato. Le club phocéen chercherait ainsi à recruter un numéro 10, et une piste sérieuse mènerait au jeune talent d’Anderlecht, Mario Stroeykens.

Alors qu’il a débuté l’année en alignant son fameux 4-2-3-1, Roberto De Zerbi a fait machine arrière après la première défaite contre Auxerre cette saison (3-1). Depuis, le coach de l’OM a opté pour un 3-4-2-1 afin de pallier le manque de numéro 10 dans l’effectif marseillais.

L'OM cible un numéro 10

Mais Roberto De Zerbi ne compte pas garder ce système indéfiniment et souhaite revenir à ses premiers amours. Pour cela, le coach de l’OM serait à la recherche d’un vrai numéro 10. Il serait notamment intéressé par Mario Stroeykens, selon le média Walfoot. Le milieu offensif d’Anderlecht est estimé à 14 M€ par le site spécialisé Transfermarkt.

«Tu dois t’adapter aux joueurs»

En conférence de presse, l’entraîneur de l'OM avait déjà évoqué son envie de revenir à un système à quatre défenseurs. Roberto De Zerbi expliquait ainsi : «J’ai toujours proposé une défense à quatre, des ailiers faux pied, un 10, une équipe qui génère beaucoup d’occasions. Tu dois t’adapter aux joueurs à ta disposition. Sans Balerdi, tu as du mal à construire une défense à quatre. Si je devais rester ici l’an prochain, et si on amenait des joueurs qui s’adaptent à un 4-2-3-1, qui est mon système favori, je jouerais ainsi.»