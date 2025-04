OM : «Le prochain Nasri» est annoncé !

La rédaction

L’OM peine à faire éclore des talents issus de son centre de formation, malgré quelques exceptions notables comme Nasri ou Kamara. Mais la dynamique pourrait changer. Lassad "Titou" Hasni évoque le futur de l'OM grâce au vivier de talents de la région marseillaise. «Le prochain Nasri» pourrait bien faire son apparition dans les prochaines années.

C’est l’un des gros problèmes de l’OM ces dernières années : le club ne parvient pas à faire sortir de bons joueurs de son centre de formation. Si quelques exceptions existent, comme Boubacar Kamara ou évidemment Samir Nasri, ce n’est toujours pas suffisant pour un club du standing de l’OM.

«Le prochain Nasri» à l’OM

Dans une longue interview donnée à La Provence, Lassad "Titou" Hasni s’est exprimé sur un potentiel «prochain Nasri» : «Le prochain Nasri ? Ce joueur sortira grâce à lui et à son entourage. Pas grâce à moi. Quand on est à l’OM, qu’on vient de Marseille, on a ce sentiment de devoir et de fierté. Cet épanouissement personnel est très important pour moi.»

L’OM fait confiance aux jeunes

Cependant, l’OM travaille activement pour pallier ce problème. Comme l’explique le directeur du centre de formation : «Les chiffres le prouvent. Sur le premier semestre, l’OM est, avec le FC Barcelone, le club qui a fait jouer le plus de jeunes de 2007 en Europe.»