Mercato - OM : La trahison qui va coûter une fortune ?

Axel Cornic

Recruté en 2020 pour 8M€, Luis Henrique pourrait être le premier gros dossier du mercato estival de l’Olympique de Marseille. Plusieurs clubs dont l’Inter et le Bayern Munich seraient sur ses traces et au sein du club phocéen on rêve d’une énorme plus-value, avec un transfert annoncé entre les 30 et les 35M€.

Considéré comme un flop il y a un an encore, Luis Henrique s’est totalement relancé depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi. Replacé à un poste de milieu droit, l’attaquant de formation est l’un des meilleurs joueurs de l’OM cette saison et ses prestations semblent avoir tapé dans l’œil de plusieurs clubs à l’étranger.

L’OM réclame 30M€ minimum pour Luis Henrique

C’est notamment le cas de l’Inter, qui à en croire plusieurs sources aurait déjà fait un pas important en arrachant l’accord avec les agents du joueur. Reste désormais à trouver un terrain d’entente entre les deux clubs… et ça semble mal parti ! Car si l’OM réclamerait minimum de 30M€, Mediaset explique que pour le moment les Nerazzurri ne seraient même pas allés outre les 20M€, bonus compris.

Le plan de l’Inter

C’est donc un véritable bras de fer qui pourrait s’engager et la solution viendrait finalement de Luis Henrique. D’après les informations de Calciomercato.it, l’Inter compterait sur le Brésilien pour faire pression sur l’OM et ainsi baisser son prix de vente pour qu’il s’approche des 25 voire même des 20M€. A noter que pour le moment les autres clubs qui se sont manifestés comme le Bayern Munich et Newcastle, semblent avoir une longueur de retard sur les Italiens.