Antoine Dupont déjà oublié, l’annonce surprise !

Pierrick Levallet

Antoine Dupont va vivre un véritable calvaire au cours des prochains mois. Gravement blessé au genou contre l’Irlande avec le XV de France, le demi de mêlée de 28 ans s’est récemment fait opérer et ne va donc pas reprendre la compétition tout de suite. Le Stade Toulousain semble toutefois avoir trouvé la solution pour jouer sans lui.

Antoine Dupont va vivre plusieurs mois sans pouvoir mettre un pied sur un terrain de rugby. Gravement touché au genou contre l’Irlande avec le XV de France en mars dernier, le demi de mêlée de 28 ans souffre d’une rupture des ligaments croisés. Récemment opérer, le capitaine des Bleus va naturellement manquer plusieurs mois de compétition. Une lourde perte pour le Stade Toulousain, qui va devoir faire sans lui.

Plusieurs mois d’absence pour Antoine Dupont

« On évoque toutes les possibilités [pour le remplacer]. C'est notre job, on passe notre temps à essayer de manager ce groupe du mieux possible. Évidemment que l'idée de prendre un joker pour Antoine s'est posée. On est encore en discussion, en réflexion, et pour l'instant rien n'a été décidé » avait notamment confié Clément Poitrenaud il y a quelques jours. Le Stade Toulousain semble toutefois avoir trouvé la solution pour jouer un jeu efficace sans Antoine Dupont.

«On a trouvé les clés»

« On a passé pas mal de temps à jouer un peu trop devant la défense, à ne pas forcément faire toujours les bons choix. Quand Sale existe physiquement, tu es en danger. On a trouvé les clés avec un jeu un peu plus direct » a indiqué Ugo Mola dans des propos rapportés par Midi Olympique. Le coach du Stade Toulousain aurait trouvé le moyen d’oublier temporairement Antoine Dupont. À voir maintenant si sa tactique sera toujours efficace d’ici quelques mois. Antoine Dupont, lui, va devoir prendre son mal en patience avant de pouvoir faire son retour.