Gros malaise à l’OM : Ils déménagent !

La rédaction

Malgré une belle victoire contre Montpellier et une remontée à la 2e place, l’OM fait face à un climat interne délétère. Pour apaiser les tensions, le club a pris une décision forte : déménager temporairement en Italie. Une mise au vert loin de Marseille, validée par Benatia et Longoria, pour tenter de finir la saison dans les meilleures conditions.

L’OM s’est facilement imposé au Stade Vélodrome face à Montpellier (5-1) et a profité du faux pas de l’AS Monaco face à Strasbourg (0-0) pour récupérer la deuxième place du podium. Une position de dauphin que le club marseillais compte bien conserver. Pour cela, une mise au vert a été organisée… en Italie. Roberto De Zerbi et ses joueurs devraient se rendre à Rome et y rester jusqu’à la fin de la saison, ne revenant en France que pour les matchs et les conférences de presse.

L’OM déménage

L’OM quitte donc temporairement Marseille. Une décision validée par Medhi Benatia (directeur sportif de l'OM) et Pablo Longoria (président de l'OM), selon L’Équipe. Le quotidien explique que ce choix a été motivé par le climat malsain qui règne actuellement à la Commanderie. Le club a d’abord envisagé un lieu dans le sud de la France, sans succès. Les Olympiens se sont alors rabattus sur Rome, où ils devraient arriver mardi. Reste à voir si ce déménagement calmera les tensions.

«J'appelle ça la médiocrité»

Ce climat pesant avait déjà été dénoncé par Medhi Benatia. Le directeur sportif de l’OM, qui a validé la décision de cette mise au vert, s’est exprimé dans un long entretien accordé à La Provence samedi :

«Je n'ai jamais vu un environnement où, quand ça ne va pas sur le terrain, des gens de l'intérieur du club cherchent à semer la zizanie ! Les gens pensent que c'est la normalité, moi j'appelle ça la médiocrité.»