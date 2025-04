Mbappé : La proposition improbable !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé, star d’un roman. Le joueur du Real Madrid est la figure du dernier livre d’Anne Akrich. Ce roman raconte l’histoire d’une ghostwriter ratée et alcoolique, à qui un éditeur commande justement une enquête sur Mbappé. Lors d’un long entretien accordé à L’Equipe, l’autrice est revenue sur la genèse de ce projet, pensé par Christophe Bataille, écrivain et éditeur chez Grasset.

Mbappé évoqué dans un roman

« Un matin, il m'a appelée pour me demander : "Ça te dit d'écrire une biographie de Mbappé ?" Pour le coup, ce n'était pas ghostwriter, mais un livre d'inspiration journalistique sur son enfance à Bondy, pour comprendre comment il est devenu celui qu'il est. J'étais un peu circonspecte parce que vous avez peut-être compris que je ne connais pas grand-chose au foot » a-t-elle déclaré. Nul ne sait si les Mbappé ont acheté le livre. En tout cas, un exemplaire leur a été envoyé.

« Ce n'est pas un livre sur lui, mais.... »

« Je l'ai envoyé à lui, à sa mère... Je sais qu'ils n'aiment pas quoi que ce soit qui s'approche d'eux. Mais ce n'est pas un piège, ni une biographie déguisée. Le but n'est pas de faire naître son courroux. C'est quand même un exercice d'admiration. De toute façon, raconter les dessous de la vie des uns et des autres ne m'intéresse pas beaucoup (…) Je ne pense pas qu'il lira le livre mais, s'il le faisait, j'espère qu'il en rirait. Qu'il se dirait : "Cette fille a complètement échoué à écrire sur moi, mais elle a réussi à écrire son livre et tant mieux pour elle. " Il devient un motif littéraire, un peu malgré lui. Ce n'est pas un livre sur lui, mais sur ce qu'il incarne, sa réussite incroyable et le fait d'être le sportif ultime » a confié Akrich.