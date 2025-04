Antoine Dupont : Le rendez-vous traumatique...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un sale souvenir pour Antoine Dupont et l'ensemble du groupe France remonte au mois d'octobre 2023 en quart de finale de Coupe du monde face à l'Afrique du sud (28-29). Le XV de France a depuis remporté un tournoi des 6 nations et pourrait prendre sa revanche sur ce qui a été perçu par le capitaine des Bleus comme une injustice. Rendez-vous en novembre prochain face aux Springboks auquel Dupont doit participer selon Bryan Habana.

Le 15 octobre 2023, le XV de France tombait de haut. Au Stade de France, en quart de finale de la Coupe du monde de rugby, l'Afrique du sud surprenait les Bleus, éliminés de la compétition pour un petit point (28-29). Une injustice dénoncée par le président de la République Emmanuel Macron.

Antoine Dupont : «Je n’arrivais pas à dormir»

En novembre 2023, Antoine Dupont était avec Thierry Henry pour la chaîne YouTube Bros par le biais d'un entretien croisé. L'actuel capitaine du XV de France révélait avoir revisionné ce quart de finale synonyme de crève-cœur pour la star du rugby français et partageait l'injustice soulignée par le président Emmanuel Macron. « Je l’ai regardé le lendemain matin parce que je n’arrivais pas à dormir. J’ai dormi quelques heures, puis je n’y arrivais plus. Je me suis dit ‘bon allez je le regarde maintenant, comme ça après je ne le regarde plus (...) Il le fallait, je pense que j’en avais besoin. Tu as toujours cette impression sur le terrain, qui n’est pas forcément la même après. C’était pour voir si ce sentiment d’injustice qu’on avait, il était réel… Au final ça ne sert à rien, ça n’a pas d’utilité, si ce n’est peut-être d’accepter plus facilement, ou comprendre certaines choses… ».

«Cette capacité à battre l'Irlande sur le dernier match malgré la blessure de Dupont...»

Icône du rugby sudafricain de par sa vitesse explosive notamment, l'ailier Bryan Habana est aujourd'hui retraité. Invité à s'exprimer par RMC pour l'émission Stephen Brunch ce dimanche, Habana est impressionné par le talent des Bleus comme démontré pendant le Tournoi des 6 nations, même sans Antoine Dupont sur la fin, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. « On espère battre de nouveau les Bleus, comme en 2023, mais c'est une équipe fantastique... On a vu le niveau qu'a affiché la France sur le tournoi des 6 Nations, cette capacité à battre l'Irlande sur le dernier match malgré la blessure de Dupont et ce que fait Fabien Galthié depuis 6 ans maintenant aussi ».

«En espérant que Dupont sera rétabli»

Bryan Habana s'est dit impatient de témoigner de la revanche contre le XV de France au mois de novembre pour un test-match. « Le déplacement qui nous attend à Paris le 9 novembre sera un vrai test. J'espère que l'Afrique du Sud sera prête face à cette équipe de France qui est l'une des meilleures à l'heure actuelle... en espérant également que Dupont sera rétabli ».