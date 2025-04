Antoine Dupont : L'énorme avertissement !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche dernier, le Stade toulousain a réussi à disposer du RC Toulon en quarts de finale de la Champions Cup. Au Stade Mayol, les Toulonnais croyaient pourtant à la victoire face aux rivaux toulousains qui n'avaient plus réussi à s'imposer dans cette enceinte depuis 2005. Sans Antoine Dupont, Toulouse s'est imposé de justesse mais Pierre Mignoni, l'entraîneur du RCT, n'a pas dit son dernier mot.

Obligé de prendre du repos pour sa grave blessure au genou, Antoine Dupont n'est pas là en cette fin de saison pour épauler ses coéquipiers du Stade toulousain. Le meilleur joueur du monde a donc raté la rencontre de Champions Cup contre le RC Toulon mais ce sont bien les Toulousains qui ont pris le meilleur dans un match à suspense. Côté toulonnais, la déception prime mais on pense déjà à une éventuelle revanche en Top 14 dans quelques semaines.

Toulon tout proche de l'exploit

Considérée comme la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle, le Stade toulousain a dû cravacher pour venir à bout du RC Toulon, troisième de Top 14 pour le moment. L'entraîneur du club sait qu'il y a un écart entre les deux équipes qu'il est possible de combler. « On n’est pas encore du tout le Stade toulousain dans son ensemble, de par l’institution, de par les joueurs qu’ils ont, les jeunes, etc. On ne se compare pas du tout à Toulouse. On essaie de rivaliser avec eux, comme toutes les équipes » a réagi Pierre Mignoni pour Rugbyrama.

« On peut les battre »

En cédant en toute fin de match sur une pénalité de Thomas Ramos, les hommes de Pierre Mignoni auront à cœur de prendre rapidement leur revanche. Les deux formations se retrouveront en Top 14 le 10 mai prochain, une belle occasion. « Tu as envie de battre les meilleurs. Les meilleurs aujourd’hui, ce sont eux, mais est-ce qu’ils sont imbattables ? Non, c’est une équipe qui a beaucoup de qualités, qui est très difficile à jouer, mais on peut les battre » assure le coach toulonnais. Le message est passé.