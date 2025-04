Antoine Dupont : Surprise, il quitte Toulouse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours blessé, Antoine Dupont se remet petit-à-petit de sa rupture des ligaments croisés. En attendant, le capitaine du XV de France en profite pour tenter d'autres métiers. Ambassadeur de Casino, le demi-de-mêlée a ainsi quitté Toulouse pour le village dans lequel il a grandi Castelnau Magnoac où il s'est essayé à une nouvelle profession.

Toujours convalescent, Antoine Dupont poursuit sa rééducation après avoir connu une rupture des ligaments croisés du genou droit contre l'Irlande dans le Tournoi des VI Nations. En attendant de revenir sur les terrains, le capitaine du XV de France a temporairement quitté Toulouse afin de retourner Castelnau Magnoac, le village dans lequel il a grandi. Et les surprises des habitants a été grande.

Antoine Dupont, la surprise avec Casino

Il faut dire qu'Antoine Dupont, ambassadeur de Casino, est apparu en vendeur dans un camion de la marque du supermarché. « Je suis en période d'essai encore, il faut que je fasse mes preuves », s'amuse le capitaine du XV de France dans une story publiée par Casino, tandis que les gens venus pour faire leurs courses ont du mal à croire qu'ils se font servir par le meilleur rugbyman du monde. « Bon, tu prépares ta reconversion ou quoi ? », demande un homme qui semble connaître Antoine Dupont. « Allez, je me fais servir par Antoine », s'étonne une femme bien contente d'être venue. Et visiblement, le joueur du Stade Toulousain semble avoir très bien travaillé. « Pour le stage, c'est validé, je te garde », assure un employé de la marque qui accompagnait Antoine Dupont.

Un partenariat déjà vieux de 3 ans

Il faut dire que cela fait désormais trois ans qu'Antoine Dupont est ambassadeur de la marque Casino. « Casino est une enseigne que ma famille fréquente depuis plusieurs générations, proche des territoires, et qui a su constamment innover. La marque Casino, par son positionnement, incarne parfaitement ma vision de l’alimentation et des enjeux de la consommation de demain : de l’équilibre nutritionnel, de la responsabilité à l’égard de l’environnement, et du plaisir de manger, de partager des moments de convivialité autour de vraies saveurs et de bons produits. Bien se nourrir est fondamental dans le sport, dont j’aurai plaisir à véhiculer les valeurs au sein même de l’entreprise : la force du collectif, l’esprit d’équipe et l’entraide, la loyauté, la persévérance et la combativité », expliquait à l'époque le capitaine du XV de France dans le communiqué de presse de la marque.