Dupont - Ntamack : Le divorce est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Coéquipiers au sein du Stade Toulousain depuis 2017, Antoine Dupont et Romain Ntamack se sont imposés au fil des années comme des joueurs majeurs au sein du club occitan ainsi qu'au XV de France. Mais le divorce semble déjà programmé entre les deux stars, puisque Ntamack a annoncé qu'il avait prévu, à terme, d'aller relever un nouveau challenge à l'étranger.

Interrogé en mars dernier dans les colonnes de L'EQUIPE, Romain Ntamack (25 ans) faisait le point sur son avenir avec le Stade Toulousain, où son contrat court jusqu'en 2028. Et le demi d'ouverture du XV de France indiquait très clairement qu'il prévoyait de quitter un jour son club de toujours pour aller relever un nouveau défi loin de Toulouse : « A l'étranger, ça me plairait bien. Le rugby aux États-Unis va sûrement se développer encore plus avec l'organisation de la Coupe du monde 2031. J'aime bien aussi l'Australie et le Japon. Mais je suis loin d'avoir commencé les démarches (rires) », a indiqué Ntamack.

Fin du tandem avec Dupont ?

En clair, le demi d'ouverture du Stade Toulousain envisage donc de changer d'air dans quelques années, ce qui mettra ainsi à terme au magnifique duo qu'il compose avec Antoine Dupont en club depuis maintenant huit ans. Le divorce semble donc acté entre les deux stars, à moins que Ntamack ne montre en réalité la voie à Dupont....

Les Etats-Unis suggérés pour Ntamack et Dupont

Au micro RMC dans les Grande Gueules du Sport, l'ancien joueur Denis Charvet a suggéré à Romain Ntamack et Antoine Dupont d'envisager notamment un départ aux USA pour une belle promotion en vue de la Coupe du Monde en 2031 : « Je comprends tout à fait Romain Ntamack, qui veut découvrir des nouveaux territoires, d’autres personnes et d’autres mentalités (…) Être le symbole du futur aux États-Unis, par rapport à la Coupe du monde 2031, je trouve que ça a un sens incroyable. D’être le pionnier, d’aller les aider à grandir, je trouve ça formidable. J’aimerais que plein de joueurs français y aillent. On peut penser à Antoine Dupont, dans sept ans, en fin de carrière, aller aider cette nation à grandir ». Le message est passé.