Zidane : Le drame évité de justesse à Paris !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il a honoré sa toute première sélection avec l'équipe de France en 1994, Zinedine Zidane n'est pas passé loin de vivre le drame national quelques mois auparavant avec cette fameuse défaite à Paris, au Parc des Princes, face à la Bulgarie. Un revers qui avait privé les Bleus du Mondial, et Zidane était déjà dans les petits papiers du sélectionneur à cette époque.

Le 17 novembre 1993, dans un match comptant dans les éliminatoires du groupe 6 de la Coupe du monde 1994, l'équipe de France s'était inclinée au bout du suspens au Parc des Princes face à la Bulgarie (1-2), et cette défaite avait privé les bleus du Mondial aux États-Unis. Une soirée vécue comme un véritable sur le plan sportif et qui a longtemps marqué les esprits autour de l'équipe de France, et il semblerait que Zinedine Zidane ne soit pas passé loin de faire partie du groupe ce soir-là.

Zidane aurait pu vivre le France-Bulgarie En effet, dans un entretien accordé à L'EQUIPE en 2022, il faisait une grande révélation à ce sujet : « Ce que je sais, c’est qu’Aimé me suivait. Quand l’équipe de France perd contre la Bulgarie en novembre 1993 (1-2, en éliminatoires pour la Coupe du monde 1994), je sais que j’étais suivi avant par Gérard Houllier, au cas où ils aillent à la Coupe du monde aux États-Unis. Aimé était son second. On en a parlé bien après. J’étais dans une liste de 30-35 joueurs potentiels. Les Bleus sont éliminés », confiait Zinedine Zidane.