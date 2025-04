Ntamack imité, le nouveau départ à l’étranger ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le XV de France reste sur un sacre lors du Tournoi des VI Nations, il va falloir patienter jusqu’à juillet pour revoir les joueurs de Fabien Galthié sur un terrain. Cet été, les Bleus vont effectuer une tournée en Nouvelle-Zélande avec plusieurs rencontres programmées face aux All Blacks. Une tournée à laquelle Romain Ntamack veut participer et le demi d’ouverture du Stade Toulousain n’est pas le seul à vouloir s’envoler avec le XV de France pour le pays du rugby.

En juillet, le XV de France disputera des affiches de gala en Nouvelle-Zélande face aux All Blacks. La question est toutefois de savoir quels seront les joueurs appelés par Fabien Galthié pour disputer cette tournée. L’incertitude plane et de nombreuses stars tricolores pourraient manquer à l’appel. En effet, compte tenu du calendrier chargé, les finalistes du Top 14 devraient être exemptés de tournée avec le XV de France. Mais voilà qu’ils sont de plus en plus nombreux à refuser de manquer un tel événement en Nouvelle-Zélande.

Ntamack veut aller en Nouvelle-Zélande !

Et en ce qui concerne cette ferme volonté de jouer en Nouvelle-Zélande avec le XV de France, tout est notamment parti de Romain Ntamack. Le demi d’ouverture de Stade Toulousain avait été très clair sur son envie. « Finale ou pas finale, s’il faut y aller, ce sera avec plaisir. Une tournée en Nouvelle-Zélande, c’est quand même unique. C’est mon rêve de jouer là-bas, donc si j’ai la chance de pouvoir y aller, même si le club est en finale, ce sera évidemment avec plaisir », avait ainsi expliqué Ntamack.

Le Garrec milite aussi !

Comme Romain Ntamack, Nolann Le Garrec veut lui aussi être en Nouvelle-Zélande. Pour Le Figaro, le demi de mêlée du Racing 92 et du XV de France a lâché : « J’aimerais aussi aller disputer la tournée en Nouvelle-Zélande ? Oui, évidemment. Pour moi aussi, c’est un rêve de pouvoir jouer une des meilleures équipes du monde, là-bas, au pays du rugby. C’est un grand défi rugbystique. Tous joueurs rêvent de pouvoir défier les Blacks chez eux, de vivre un haka chez eux, de voir leur culture et tout ce que ça représente. Ce sont des matchs qui t’animent. Je n’en ai pas parlé au club mais tout le monde sait que je suis motivé pour participer à cette tournée ». A voir maintenant ce que décidera de faire Fabien Galthié pour affronter les All Blacks en juillet.