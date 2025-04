PSG : Un transfert annoncé après le clash ?

Axel Cornic

Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, Milan Skriniar a réussi à rebondir du côté de la Turquie, avec un prêt à Fenerbahçe. Mais son avenir est encore à décider et ces derniers jours on a assisté à un clash assez surprenant, avec son agent qui a poussé un gros coup de gueule après des déclarations au sujet de la situation du défenseur slovaque.

Ce sont des choses qu’on n’a pas vraiment l’habitude de voir dans le football de haut niveau. Interrogé sur l’avenir de Milan Skriniar, un certain Martin Petráš ouvrait grand la porte à un possible départ du PSG. Il se trouve toutefois que cette personne ne serait le véritable agent du défenseur de 30 ans, actuellement prêté à Fenerbahçe.

Imbroglio entre agent et faux agent ?

C’est en effet son véritable agent qui l’a dénoncé, poussant un coup de gueule remarqué ces derniers jours. « Il s'agit d'une source interne qui, n'étant pas son agent, ne connaît pas la réalité des faits et ne devrait donc pas en parler, ni faire de déclarations sur la relation du joueur avec son club actuel et avec le PSG. J’ai déjà parlé à plusieurs reprises, je n’aime pas être trop clair, mais là, c’est indispensable » a déclaré Roberto Sistici, lors d’un entretien accordé à la radio italienne Radio Amore News.

Skriniar à Milan avec Sarri ?

Il se trouve pourtant que l’avenir de Milan Skriniar pourrait bel et bien évoluer dans les prochaines semaines et si Fenerbahçe semble toujours ouvert à un deal, un nouveau front pourrait bien s’ouvrir en vue du prochain mercato. D’après les informations de Calciomercato.com, un gros projet prendrait forme du côté de l’AC Milan qui aimerait attirer Maurizio Sarri pour remplacer Sérgio Conceição. Et l’une des premières recrues pour l’Italien ne serait autre que l’ancienne star de l’Inter, qui pourrait donc faire son grand retour en Lombardie... mais du côté des Rossoneri !