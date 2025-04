Transferts - PSG : Le règlement de comptes dans la presse !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a quelques jours, un certain Martin Petráš, présenté comme l'un des représentants de Milan Skriniar, prenait la parole pour faire un point sur l'avenir du défenseur slovaque, prêté par le PSG à Fenerbahçe. Mais ce vendredi, son véritable agent a remis les pendules à l'heure dans ce dossier.

Lors d’un entretien accordé à la presse slovaque, un certain Martin Petráš, présenté comme un agent de Milan Skriniar se confiait longuement sur l’avenir du défenseur. A l’écouter, l’histoire entre le joueur et le PSG était terminée. « Il est très à l'aise en Turquie et, surtout, joue régulièrement. C'est un atout majeur pour l'équipe et il n'est donc pas surprenant que Fenerbahçe s'intéresse à ses services à l'avenir » avait-il déclaré. Mais en réalité, Petráš n’aurait aucun lien avec le défenseur centra, prêté au Fenerbahçe.

L'agent de Skriniar se lâche dans la presse

« Ce que nous lisons concernant les déclarations de Petras ne sont que des considérations personnelles dénuées de tout fondement. Il s'agit d'une source interne qui, n'étant pas son agent, ne connaît pas la réalité des faits et ne devrait donc pas en parler, ni faire de déclarations sur la relation du joueur avec son club actuel et avec le PSG. J’ai déjà parlé à plusieurs reprises, je n’aime pas être trop clair, mais là, c’est indispensable. Parfois, on écrit des articles pour faire parler de quelque chose dans les journaux alors qu’il n’y a pas de matchs importants » a déclaré Roberto Sistici, le véritable agent de Skriniar.

« Il est encore tôt »

Selon lui, il est encore trop tôt pour faire des prémonitions sur Skriniar. « Milan joue dans une équipe importante, pas une grande équipe européenne, mais une équipe importante. Un départ au Napoli ? Il y a eu des contacts en janvier, ainsi qu'avec certaines équipes de Premier League. Skriniar est désormais heureux à Fenerbahce, mais l'avenir est inconnu, il reste presque deux mois avant la fin de la saison » a-t-il déclaré à Radio Amore News.